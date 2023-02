Hindi Technology

Spam calls से हैं परेशान? इन 5 तरीकों से पाएं टेलीमार्केटिंग कॉल्स से छुटकारा

Spam calls से हैं परेशान? इन 5 तरीकों से पाएं टेलीमार्केटिंग कॉल्स से छुटकारा

पूरे दिन में टेलीमार्केटिंग के कितने सारे कॉल्स आते हैं और जाहिर तौर पर आप भी इससे परेशान हो जाते होंगे. तो हम यहां आपको ऐसी 5 ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप इन टेलीमार्केटिंंग वाली कॉल्स से छुटकारा पा सकते हैं.

कोई भी स्पैम या मार्केटिंग कॉल पसंद नहीं करता है. वे परेशान करने वाले होते हैं और अक्सर इनकी वजह से हम जरूरी कॉल्स मिस कर देते हैं. चाहे वह टेलीमार्केटिंग कॉल्स हों, रोबो कॉल्स हों या स्कैम कॉल्स हों, ऐसे कॉल्स कभी-कभी वास्तव में हमारी शांति छीन लेती हैं.

पर क्या करें! हर एक नंबर को ब्लॉक करना संभव नहीं है, क्योंकि ये कॉल करने वाले बार-बार अपना नंबर बदलते हैं. फिर क्या करें? हम आपको कुछ तरकीब बता रहे हैं जिससे आप इन अनचाहे कॉल्स को बल्क में ब्लॉक कर सकते हैं और दिन के अधिकांश समय के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड में रखने से बच सकते हैं.

नेशनल डू नाॅट कॉल रजिस्ट्री (National Do Not Call Registry)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनचाहे स्पैम कॉल को ब्लॉक करने में मदद करने के लिए नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर (एनसीपीआर) लॉन्च किया है, जिसे पहले नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी) के रूप में जाना जाता था. यह सेवा डीएनडी सेवा को सक्रिय करके लोगों को टेलीमार्केटिंग कॉल से बचाती है. इस सुविधा में आप कुछ इंडस्ट्रीज का चुनाव भी कर सकते हैं, जहां से आप कॉल प्राप्त करना चाहते हैं.

अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की मदद से DND एक्टिवेट करें

आप अपने टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर की मदद से भी डीएनडी को एक्टिवेट कर सकते हैं. हालांकि Jio, Airtel, Vodafone, और BSNL के लिए DND को एक्टिवेट करने का तरीका अलग हो सकता है. जैसे कि Reliance Jio के यूजर्स MyJio app में जाएं और Settings में जाएं. Service settings में जाकर Do not disturb का चुनाव करें. आप जिस कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.

मैनुअली ब्लाॅक करें स्पैम कॉल्स

आप कॉल्स टैब में जाएं और उस कॉन्टैक्ट पर कुछ देर के लिए टैप और होल्ड करें. इसके बाद उसे ब्लॉक करें और स्पैम मार्क कर दें.

अनजान कॉल को ब्लॉक करें या फिल्टर करें

फोन ऐप में जाएं.

सर्च बार के बगल में बने तीन डॉट्स पर क्लिक करें.

Settings पर क्लिक करें

अब Caller ID और spam ओपन करें.

अब यहां सेट करें.

अपने फोन को DND मोड में डालें

अपने फोन के Settings में जाएं. अब Sounds and vibrations में जाएं. यहां Do Not Disturb का चुनाव करें. आप DND widget भी अपने फोन में रख सकते हैं. बहुत आसानी से DND ऑन कर सकते हैं और इन कॉल्स से बच सकते हैं.