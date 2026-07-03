Tech Tips: आखिरी बार कब Restart किया था अपना फोन? इस एक गलती से जल्दी खराब हो सकता है Smartphone

Tech Tips: क्या आप भी अपना स्मार्टफोन हफ्तों या महीनों तक लगातार ऑन रखते हैं? अगर हां, तो आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके फोन समय से पहले पुराना और खराब हो सकता है.

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Tech Tips

क्या आप भी नहीं करते अपना फोन रिस्टार्ट

फोन को महीनों तक रिस्टार्ट न करने से हो सकती है परेशानी?

फोन को रिस्टार्ट करने के फायदे और नुकसान कर देंगे आपको हैरान

फोन से जुड़े ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम

Tech Tips: आज के डिजिटल दौर में हमारा स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, यह लगातार काम करता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके महंगे स्मार्टफोन की उम्र को तेजी से कम कर रही है? हम बात कर रहे हैं फोन को Restart न करने की आदत के बारे में. ज्यादातर लोग अपने फोन को महीनों तक रीस्टार्ट नहीं करते, जब तक कि वह पूरी तरह हैंग न हो जाए या उसकी बैटरी खत्म होकर वह खुद बंद न हो जाए.

टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह एक गलती आपके फोन को धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर रही है. क्यों जरूरी है फोन को रीस्टार्ट करना? जब आप लगातार हफ्तों या महीनों तक फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो बैकग्राउंड में कई ऐसी चीजें चलती हैं जो फोन की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर पर बुरा असर डालती हैं:

फोन को रिस्टार्ट करना क्यों है जरूरी?

RAM का फुल होना: कई ऐप्स बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और रैम को घेरे रखते हैं. ऐसे में रीस्टार्ट करने से रैम पूरी तरह फ्लश यानी साफ हो जाती है.

Cache Memory का कचरा: फोन में लगातार टेम्परेरी फाइल्स जमा होती रहती हैं. रीस्टार्ट होने पर सिस्टम इन बेकार फाइल्स को हटा देता है.

ओवरहीटिंग और बैटरी ड्रेन: लगातार चालू रहने से फोन के प्रोसेसर पर लोड बढ़ता है, जिससे फोन गर्म होने लगता है और बैटरी लाइफ तेजी से गिरती है.

फोन रीस्टार्ट न करने के नुकसान

अगर आप अपने फोन को कभी बंद या रीस्टार्ट नहीं करते हैं, तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इन समस्याओं के बारे में.

परफॉर्मेंस में गिरावट: फोन को कभी रिस्टार्ट नहीं किया है तो आपका फोन स्लो हो जाएगा और ऐप्स लोड होने में समय लेते हैं.

बैटरी लाइफ कम होना: बैकग्राउंड ऐप्स के कारण बैटरी की हेल्थ (Battery Health) जल्दी खराब होने लगती है.

ऐप क्रैश होना: चलते-चलते अचानक भारी ऐप्स या गेम्स अपने आप बंद होने लगते हैं.

हार्डवेयर को नुकसान: लगातार हीटिंग के कारण फोन के इंटरनल पार्ट्स की उम्र कम हो जाती है.

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हफ्ते में कितनी बार रीस्टार्ट करना चाहिए?