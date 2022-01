Tecno Pop 5 Pro: Tecno भारतीय बाजार में अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन Tecno Pop 5 Pro लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जिसमें लंबे बैकअप के लिए 6,000mAh की बैटरी क्षमता मिलेगी और (6000mAh Battery Smartphone) यह कंपनी का लो बजट रेंज स्मार्टफोन हो सकता है. इस स्मार्टुोन को लेकर कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर जारी किया है. हालांकि, अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है. (Entry Level Smartphone) लेकिन टीजर में लिखे ‘कमिंग सून’ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर्स को Tecno Pop 5 Pro के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.Also Read - Metaverse Wedding Reception: नई दुनिया की अनोखी शादी, इंस्टाग्राम पर मिले और Metaverse पर होगी शादी की दावत

