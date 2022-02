Tecno Pova 5G स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. इस स्मार्टफोन की मुख्य खासियत है कि इसमें यूजर्स को 11GB रैम की सुविधा मिलेगी. साथ ही यह भारत में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन है. (Tecno Pova 5G Price in India) इसमें MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो कि शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही (Gaming Smartphone) बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Govt of India to Ban 54 Chinese Apps : 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स भारत में हुए बैन, यहां देखें लिस्ट

Tecno Pova 5G: कीमत और उपलब्धता

Tecno Pova 5G को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 19,999 रुपये है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB रैम दी गई है. यह स्मार्टफोन आज यानि 14 फरवरी से Amazon India पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को लॉन्च ऑफर के तौर पर फ्री पावर बैंक मिलेगा जिसकी कीमत 1,999 रुपये है. Also Read - Google Doodle: गूगल ने Valentine's Day पर बनाया खूबसूरत डूडल, जानें इसकी खासियत

Tecno Pova 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Tecno Pova 5G में पावर बैकअप के लिए 6,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है और कंपनी का दावा है कि बैटरी 33 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. सिंगल चार्ज में यह 55 घंटे की कॉलिंग और 16 घंटे का इंटरनेट देने में सक्षम है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 11 5G बैंड सपोर्ट दिए गए हैं. Also Read - Free Fire यूजर्स के लिए बुरी खबर! गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हुआ गायब, जानिए क्या है वजह

Tecno Pova 5G में कई खास गेमिंग फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि यूजर्स को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेंगे. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके साथ ही इसमें Memory Fusion + LPDDR5 RAM के साथ 11GB रैम मिलेगी. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिसकी मदद से 512GB तक का डाटा एक्सपेंड किया जा सकता है.

Tecno Pova 5G में 1,080×2,460 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.9 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है, जबकि 13MP का सेकेंडरी सेंसर और 2MP का तीसरा सेंसर मौजूद है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए स्मार्टफोन में यूजर्स को 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.