Tecno Pova 5G की भारत में लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 8 फरवरी को दस्तक देगा. सबसे खास बात है कि Tecno Pova 5G कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन है और भारत से पहले कंपनी ने इसे ​पिछले दिनों नाइजीरिया में लॉन्च किया था. इस स्मार्टफोन में खास फीचर्स के तौर 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डिटेल.

Tecno Pova 5G को लेकर कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें खुलासा किया गया है​ कि भारत में यह स्मार्टफोन 8 फरवरी को लॉन्च होगा. साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि इसमें 11GB रैम मिलेगी जो कि Memory Fusion + LPDDR5 RAM के साथ आएगी.

Gear yourself to unlock bigger memory and powerful speed with 11GB* RAM with Memory Fusion + LPDDR5 RAM on POVA 5G.

Launching on 8th Feb 2022#UnlockThe5thDimension #TECNO #TECNOMobiles #ComingSoon #PowerOf5thDimension pic.twitter.com/e3Xdq4s07E

