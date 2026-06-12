दमदार बैटरी बैकअप और नए डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ Tecno Pova 8, जानिए कितनी है कीमत

Tecno ने अपने नए फोन Pova 8 को नए डिजाइन के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं इसकी इसकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा क्वालिटी और कीमत के बारे में यहां...

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Tecno Pova 8 Review

Tecno Pova 8 Review: टेक्नो ने अपना नया स्मार्टफोन Pova 8 भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. पिछले साल Pova 8 सीरीज को बजट रेंज में पेश किया गया था, लेकिन इस बार कंपनी ने इसे मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा है. फोन का नया डिजाइन और पीछे दिया गया Alive Matrix Display लोगों को अपना तरफ खींच रहा है. हालांकि कीमत बढ़ने के साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या Pova 8 अपने दाम के हिसाब से सही साबित होता है?

कैसी है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी?

Pova 8 का लुक पहले के मुकाबले काफी अलग और आकर्षक है. फोन के बैक पैनल पर साइबर थीम वाला डिज़ाइन दिया गया है जो युवाओं को पसंद आ सकता है. पीछे छोटा सा Alive Matrix Display भी मिलता है जो नोटिफिकेशन, कॉल, टाइमर और कुछ मजेदार एनिमेशन दिखा सकता है.

IP64 रेटिंग के साथ आता है

नोटिफिकेशन दिखाने वाला Alive Matrix Display

कस्टम लाइट इफेक्ट्स का सपोर्ट

फोन थोड़ा भारी और मोटा महसूस होता है

वजन लगभग 225 ग्राम

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर

फोन में 6.76 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है. कंपनी 144Hz रिफ्रेश रेट का दावा करती है, लेकिन यह हर समय उपलब्ध नहीं रहता. ज्यादातर ऐप्स और गेम्स में 120Hz तक का अनुभव मिलता है. डिस्प्ले की शार्पनेस ठीक है, लेकिन बाहर तेज धूप में ब्राइटनेस कम लगती है. HiOS 16 पर आधारित Android 16 का अनुभव काफी स्मूद है. इंटरफेस देखने में आकर्षक लगता है और इसमें कई कस्टमाइजेशन विकल्प भी मिलते हैं.

सॉफ्टवेयर फीचर्स:

Android 16 आधारित HiOS 16

AI फीचर्स का सपोर्ट

Google Gemini उपलब्ध

FM Radio ऐप शामिल

2 साल Android अपडेट और 3 साल सिक्योरिटी अपडेट

परफॉर्मेंस कैसी है?

Pova 8 में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है. रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखना, चैटिंग और मल्टीटास्किंग आराम से हो जाती है. लेकिन गेमिंग के मामले में यह फोन अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पीछे दिखाई देता है.

फीचर जानकारी प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7100 RAM 6GB / 8GB स्टोरेज 128GB / 256GB रिफ्रेश रेट 144Hz तक स्पीकर सिंगल स्पीकर

परफॉर्मेंस की खास बातें:

सामान्य उपयोग में अच्छा अनुभव

मल्टीटास्किंग में कोई बड़ी समस्या नहीं

भारी गेम्स में सीमित प्रदर्शन

गेमिंग के दौरान फोन गर्म हो सकता है

सिर्फ एक स्पीकर मिलता है

कैमरा और बैटरी

फोन में 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. दिन की रोशनी में तस्वीरें अच्छी आती हैं, लेकिन डिटेल्स हमेशा बेहतरीन नहीं रहतीं. कम रोशनी में कैमरा ठीक काम करता है, हालांकि OIS की कमी महसूस होती है. सेल्फी कैमरा 13MP का है जो सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त है. बैटरी Pova 8 की सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो सामान्य उपयोग में डेढ़ दिन तक आराम से चल सकती है. साथ में 45W फास्ट चार्जिंग भी मिलती है.

बैटरी और कैमरा हाइलाइट्स:

8000mAh बैटरी

45W फास्ट चार्जिंग

50MP मुख्य कैमरा

13MP सेल्फी कैमरा

2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट

खरीदना चाहिए या नहीं?

Tecno Pova 8 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो अलग डिज़ाइन, बड़ी बैटरी और यूनिक फीचर्स चाहते हैं. Alive Matrix Display इसे भीड़ से अलग बनाता है. लेकिन 30,000 रुपये की कीमत में कई दूसरे स्मार्टफोन बेहतर डिस्प्ले, ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर और बेहतर कैमरा अनुभव देते हैं.

फायदे

आकर्षक डिज़ाइन

Alive Matrix Display

बड़ी 8000mAh बैटरी

अच्छा सॉफ्टवेयर अनुभव

FM Radio सपोर्ट

कमियां