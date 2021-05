Tecno Spark 7 Pro स्मार्टफोन को पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च किया गया था. वहीं अब यह सस्ता स्मार्टफोन भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है. Tecno ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से खुलासा किया है कि Tecno Spark 7 Pro भारत में 25 मई को लॉन्च किया जाएगा. साथ ही यह भी कंफर्म कर दिया है कि इसे एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट Amazon.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. बता दें कि Tecno Spark 7 Pro कंपनी की Spark 7 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन है. इससे पहले Spark 7 और Spark 7P को बाजार में उतारा जा चुका है. Also Read - Nubia Z30 Pro Launch: दमदार बैटरी और Snapdragon 888 प्रोसेसर से है लैस

