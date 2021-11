Tecno ने ​इस साल सितंबर में Tecno Spark 8 को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया था. (Tecno Spark 8 Price in India) वहीं हाल ही में कंपनी ने इसका 3GB रैम मॉडल बाजार में उतारा और अब 4GB रैम के साथ एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद यूजर्स इस स्मार्टफोन को तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में खरीद सकते हैं. (Tecno Spark 8 India) इस स्मार्टफोन में रैम के अलावा अन्य सभी फीचर्स (Tecno Smartphone in India) एक समान हे. इसमें MediaTek Helio G25 गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है (Low Budget Smartphone) जो ​कि यूजर्स को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा. इसके अलावा फोन में दमदार बैटरी की भी सुविधा दी गई है.Also Read - WhatsApp लेकर आ रहा है ये कमाल का फीचर, जिसे जानकर झूम उठेंगे यूजर्स

Tecno Spark 8: कीमत और उपलब्धता

Tecno Spark 8 स्मार्टफोन को 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 10,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Atlantic Blue, Iris Purple और Turquoise Cyan कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को लॉन्च ऑफर के तौर पर फ्री ब्लूटूथ ईयरपीस मिलेगा जिसकी कीमत 799 रुपये है. बता दें कि इसके 2GB + 64GB मॉडल की कीमत 7,999 रुपये है, जबकि 3GB + 32GB मॉडल को 9,299 में लॉन्च किया गया था. Also Read - 8GB रैम वाले इस 5G स्मार्टफोन को इतनी कम कीमत में खरीदने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यहां जानें डिटेल

Tecno Spark 8: शानदार फीचर्स से है लैस

Tecno Spark 8 एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित है और इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है. यह स्मार्टफोन octa-core MediaTek Helio G25 गेमिंग प्रोसेसर पर काम करता है जो कि यूजर्स को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा. इसमें 720×1,612 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.56 इंच की एचडी+ ​डॉट डिस्प्ले दी गई है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि सिंगज चार्ज में 65 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है. Also Read - JioPhone Next: अब बिना रजिस्ट्रेशन भी खरीद सकते हैं JioPhone Next, साथ में मिलेगा 10% डिस्काउंट

Tecno Spark 8 में फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 16MP का है, जबकि एक एआई लेंस मौजूद है. फोन में यूजर्स को AI Beauty, Smile Shot, AI Portrait, HDR, AR Shot, Filters, Time-lapse, Panorama, Video Bokehand और Slow Motion जैसे कई कैमरा फीचर्स मिलेंगे. फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.