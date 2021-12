Tecno Spark 8 Pro Launched in India: Tecno Spark 8 Pro को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही थी, वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. (Budget Smartphone in India) भारत से पहले यह (Tecno Spark 8 Pro Price in India) स्मार्टफोन बांग्लादेश में दस्तक दे चुका है और यह Tecno Spark 7 Pro का ही अपग्रेडेड वर्जन है. जिसे साल 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. Tecno Spark 8 Pro में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी (5000mAh Battery Smartphone) दी गई है और यह MediaTek Helio प्रोसेसर से लैस है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत से लेकर उपलब्धता तक सबकुछ.Also Read - Online Fraud: Flipkart के नाम पर चल रहा है इतना बड़ा फ्रॉड, जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान!

Tecno Spark 8 Pro: कीमत और उपलब्धता

Tecno Spark 8 Pro को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 10,599 रुपये है. यह समार्टफोन 4 जनवरी 2022 को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसे ई-कॉमर्स साइट Amazon से खरीदा जा सकता है. Amazon पर यह स्मार्टफोन लिस्ट कर दिया गया है. यूजर्स इसे चार अलग-अलग कलर वेरिएंट में खरीद सकते हैं. इसमें Komodo Beach, Turquoise Cyan, Winsor Violet और Intersteller Black कलर शामिल हैं. Also Read - Whatsapp Upcoming Features in 2022: अब एक साथ लिंक कर सकेंगे 10 ग्रुप, जल्द आने वाला है नया अपडेट