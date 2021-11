Tecno ने अपने बजट रेंज स्मार्टफोन Tecno Spark 8 का नया स्टोरेज वेरिएंट (Budget Smartphone in India) भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. अभी तक यह केवल 3GB + 32GB स्टोरेज में ही उपलब्ध था. लेकिन अब इसे 2GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में भी लॉन्च कर दिया है. यानि अब यूजर्स इस स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में खरीद सकेंगे. (5000mAh Battery Smartphone in India) इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी और 60Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है. यह Helio G25 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 16MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. यहां जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - लॉन्च हुआ Poco F3 का नया अवतार, 8GB रैम के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स, जानिए क्या है कीमत

Tecno Spark 8: कीमत और उपलब्धता

Tecno Spark 8 को बाजार में अब 3GB + 32GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 9,299 रुपये है. यह स्मार्टफोन देशभर के सभी रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे Atlantic Blue, Turquoise Cyan और Iris Purple कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. बता दें कि अभी तक यह स्मार्टफोन Amazon पर 2GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 7,999 रुपये है.

Your path to achieve your Bade Sapne is now faster and smoother. Presenting Spark 8 with AI-enhanced 16MP rear Camera, 3+32GB big storage, massive 5000 mAh long-lasting battery & more, only at 9299.

Now available at your nearest retail stores! #TECNO #Spark8 #BadeSapnoKaSpark pic.twitter.com/9ZK2DLVO9z

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) November 10, 2021