Tecno ने भारतीय बाजार में अपना एक सस्ता और दमदार फीचर्स वाला Tecno Spark 8C स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ​दिया गया है और यह पावरफुल प्रोसेसर से लैस है. इसमें यूजर्स को 5,000mAh की दमदार बैटरी के साथ ही एचडी+ डिस्प्ले समेत कई शानदार (Tecno Spark 8C Price in India) फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि Tecno Spark 8C कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 6GB रैम की सुविधा दी गई है. (Smartphone Under Rs 8,000) आइए जानते हैं इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में डिटेल से.Also Read - Aadhaar Card Photo Update: बदलना चाहते हैं आधार कार्ड में फोटो, तो फॉलो करें ये सिंपल प्रोसेस

Tecno Spark 8C को लेकर कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की है. यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट amazon.in पर सेल के लिए उपलब्ध होगा और इसकी सेल 24 फरवरी से शुरू होगी. इसे सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 3GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत 7,499 रुपये है. Also Read - Oppo A76 स्मार्टफोन कम कीमत और दमदार फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Are you all set to make your big dreams come true? Presenting India’s First 6GB Smartphone, Spark 8C powered by:

👉 6GB RAM

👉 Octa-Core Processor

👉 90Hz Refresh Rate on 6.6 HD+ Dot-Notch Display

& much more.

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) February 21, 2022