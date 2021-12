Tecno Spark Go 2022: Tecno ने भारतीय बाजार में अपना नया और एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया है. जो कि कम कीमत का होने का बावजूद कई शानदार फीचर्स से लैस है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और एंड्राइड 11 ओएस का उपयोग किया गया है. फोन में दिए गए फ्रंट कैमरे में यूजर्स को सेल्फी फ्लैश की सुविधा मिलती है. इसके अलावा यूजर्स को DTS stereo sound इफेक्ट भी मिलेगा. यह स्मार्टफोन में दमदार बैटरी क्षमता के साथ आता है और जो कि सिंगल चार्ज में लंबा बैटरी बैकअप देने में सक्षम है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Reliance Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: ये हैं 1GB डेली डाटा वाले सबसे सस्ते प्लान, मिलेंगे कई अन्य बेनिफिट्स

Tecno Spark Go 2022: कीमत और उपलब्धता

Tecno Spark Go 2022 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 7,499 रुपये है. इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यह स्मार्टफोन सिंगल Turquoise Cyan कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होगा.

Tecno Spark Go 2022: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Tecno Spark Go 2022 स्मार्टफोन एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित है और इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है. इसमें 6.52 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz टच सैम्पलिंग दिया गया है. स्मार्टफोन में यूजर्स को SoPlay 2.0 फीचर प्रीलोडेड मिलेगा. जिसकी मदद से म्यूजिक ट्रैक को क्रिएट कर सकते हैं. इसमें प्री-इंस्टॉल्ड HiParty ऐप भी दिए गए हैं. इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट मौजूद है.

Tecno Spark Go 2022 स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि एक एआई सेंसर मौजूद है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें यूजर्स को फ्रंट फेसिंग एलईडी फ्लेश मौजूद है. इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 29 घंटे का टॉकटाइम और 46 दिन का स्टैंडबाय टाइम देने में सक्षम है.