Tecno Spark Go 2020 स्‍मार्टफोन भारतीय बाजार में मंगलवार को लॉन्‍च हो गया. टेक्‍नो के इस एंट्री-लेवल स्‍मार्टफोन में मीडियाटेक हेलियो A20 SoC प्रोसेसर, ड्यूल रियर कैमरा और 5,000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं. Tecno Spark Go 2020 को सिर्फ फ्लिपकार्ट से बेचा जाएगा.

Tecno Spark Go 2020 price in India, sale (कीमत और सेल डीटेल)

Tecno Spark Go 2020 स्‍मार्टफोन को 2 जीबी रैम और 32 स्‍टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. इसकी कीमत 6,499 रुपये है. फोन आइस जेडाइट और एक्वा ब्लू कलर ऑप्‍शन में मिलेगा. टेक्‍नो के इस नए स्‍मार्टफोन की सेल फ्लिपकार्ट पर 7 स‍ितंबर को दोपहर 12 बजे होगी.

Tecno Spark Go 2020 specifications (स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Tecno Spark Go 2020 स्‍मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित HiOS 6.2 पर चलता है. इसमें वॉटरड्रॉप-स्‍टाइल नॉच के साथ 6.52-इंच HD+ डिस्‍प्‍ले दिया गया है. फोन में 1.8GHz क्‍वॉड-कोर मीडियाटेक हेलियो A20 प्रोसेसर और 2 जीबी रैम है. टेक्‍नो के इस नए फोन की स्‍टोरेज 32 जीबी है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरे की बात करें, तो फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 13 मेगापिक्‍सल का मेन कैमरा और सेकेंडरी AI लेंस है. फोन में पीछे की तरफ दो एलईडी फ्लैश दिए गए हैं. सेल्‍फी और विडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्‍सल का कैमरा है.

टेक्‍नो स्‍पार्क गो 2020 स्‍मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह बैटरी 15.6 घंटे की गेमिंग, 24 घंटे की कॉलिंग या 36 घंटे का स्‍टैंडबाय देने में सक्षम है. कनेक्टिविटी के लिए इस स्‍मार्टफोन में 4G VoLTE, ब्‍लूटूथ, GPS, FM रेडियो और USB OTG जैसे फीचर्स हैं. फोन के पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.