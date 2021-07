Tecno ने पिछले दिनों ही इंडियन मार्केट में अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 लॉन्च किया था. जो कि आज यानि 7 जुलाई को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने जा रहा है. कम कीमत वाले इस स्मार्टफोन में यूजर्स को ड्यूल रियर कैमरे के साथ ही दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर समेत कई खास फीचर्स की सुविधा मिलेगी. बता दें ​कि यह स्मार्टफोन सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. Also Read - 1,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हुआ मेड इन इंडिया ब्लूटूथ नेकबैंड 'Mivi Collar Flash'

12 बजे शुरू होगी Tecno Spark Go 2021 की सेल

अगर आप भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 को खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि यह स्मार्टफोन आज यानि 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे सेल के लिए आएगा. इसकी कीमत 7,299 रुपये है और इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. आप इसे Galaxy Blue, Horizon Orange और Maldives Blue तीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. इसकी सेल ई-कॉमर्स साइट Amazon India पर शुरू होगी और कंपनी इसे इंट्रोड्यूसरी ऑफर के तहत मात्र 6,699 रुपये में उपलब्ध करा रही है. Also Read - PUBG Mobile प्लेयर्स जल्द करें Battlegrounds Mobile India में डाटा ट्रांसफर, आज है आखिरी दिन

इन खास फीचर्स से लैस है Tecno Spark Go 2021

Tecno Spark Go 2021 में 720×1,600 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.52 इंच की एचडी+ डॉट नॉच डिस्प्ले दी गई है. जिसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है. यह स्मार्टफोन quad-core MediaTek Helio A20 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यूजर्स माइक्रोएसडी कार्ड का उपयोग कर मेमोरी को 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं. Also Read - Redmi Note 10T भारत में जल्द देगा दस्तक, Amazon ने जारी किया टीजर

एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए दो रियर कैमरे दिए गए हैं. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है जबकि इसके सेकेंडरी सेंसर का खुलासा अभी नहीं हुआ. फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. पावर बैकअप के लिए Tecno Spark Go 2021 में 5,000mAh की बैटरी दी गई है. साथ ही रियर माउंटेड फिंगर​प्रिंट स्कैनर भी मौजूद है.