Tecno Mobile भारतीय बाजार में अपना नया सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस स्मार्टफोन को Tecno Spark Go 2021 नाम से पेश करेगी जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Tecno Spark Go 2020 का ही सक्सेजर वेरिएंट होगा. कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. Tecno Spark Go 2021 भारत में 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट Amazon पर उपलब्ध होगा. Amazon पर अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर एक माइक्रो साइट जारी की गई है जिसमें फोन के कलर वेरिएंट से लेकर कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया गया है.

Get ready to capture the entertaining moments with the 13MP AI Dual Rear camera on the new SPARK GO 2021!

Launching on 1st July 2021 at 12 Noon on @amazonIN

