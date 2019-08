Tecno Spark Go vs Coolpad Cool 3 Plus: Tecno ने भारतीय मार्केट में अपनी नई सीरीज के तहत Spark को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस दौरान Tecno Spark Go और Tecno Spark 4 Air को लॉन्च किया है। कंपनी ने Spark Go (Tecno Spark Go Price in india) को 5,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। वहीं Spark 4 Air को 6,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। कंपनी इन स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट के जरिए बेचेगी। Tecno Spark Go की सीधी टक्कर Coolpad Cool 3 Plus से होगी, जिसे हाल (Coolpad Cool 3 Plus Price in india) में लॉन्च किया गया है। हम आपको यहां इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स, प्राइस और अवेलेबिलिटी की जानकारी दे रहे हैं।

Tecno Spark Go vs Coolpad Cool 3 Plus: Price And Availability

कंपनी ने Spark Go को 5,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। कंपनी इस डिवाइस को देश के 35,000+ ऑफलाइन रिटेल स्टोर के जरिए बेच रही है। लिमिटेड पीरियड के लिए इस स्मार्टफोन के साथ 799 रुपये वाले ब्लूटुथ ईयरफोन मिल रहे हैं। वहीं Coolpad Cool 3 Plus का 2जीबी रैम वेरिएंट 5,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है, वहीं इसके 3जीबी रैम की कीमत 6,499 रुपये है। Coolpad इस फोन को ऑनलाइन चैनल के जरिए बेच रही है।

Tecno Spark Go vs Coolpad Cool 3 Plus: Features And Specifications

Tecno Spark Go स्मार्टफोन को 6.1-inch HD+ Dot notched display के साथ पेश किया गया है। फोन में MediaTek Helio A22 quad-core SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2.0GHz है। फोन में 2जीबी रैम के साथ 16जीबी इंटरनल स्टोरेज है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन HiOS 5.0 पर ऑपरेट होता है जो एंड्रॉइड 9.0 पाई पर बेस्ड है। वहीं Coolpad Cool 3 Plus में 5.71-inch डिस्प्ले है। HD+ स्क्रीन रिजॉल्यूशन के साथ इसे एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स के साथ पेश किया गया है। फोन में octa-core MediaTek Helio A22 processor के साथ पेश किया गया है। फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों का फीचर है। स्मार्टफोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Tecno Spark Go vs Coolpad Cool 3 Plus: Camera And Battery

Tecno Spark Go में 5 MP AI सेल्फी कैमरा है। इसमें 8मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा है, जो ड्यूल फ्लैश के साथ आता है। फोन में 3,000mAh battery है। सिक्योरिटी के लिए फोन में फेस अनलॉक का फीचर है। इन स्मार्टफोन को nebula black और Royal Purple कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। वहीं Coolpad Cool 3 Plus के बैक में 13मेगापिक्सल का एआई पावर्ड प्राइमरी कैमरा है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, dual-SIM slots, Wi-Fi, Bluetooth और A-GPS जैसे फीचर्स हैं। कंपनी ने स्मार्टफोन में 3,000mAh Li-ion बैटरी दी है।