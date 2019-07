Telangana Govt Employees Viral TikTok Video : तेलंगाना में सरकारी कर्मचारी को वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप TikTok पर वीडियो शेयर करना भारी पड़ गया। ऑफिस में कार्य के दौरान TikTiok वीडियो शूट करने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कर्मचारी का तबादला कर दिया गया। यह मामला तेलंगाना के खम्मम जिले का है, जहां स्थानीय म्युनिसिपल में कार्यरत एक कर्मचारी ने ऑफिस में TikTok वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। कर्मचारी का यह वीडियो देखते-देखते ही वायरल (Telangana Govt Employees Viral TikTok Video) हो गया।

ऑफिस में काम के दौरान इस तरह की गतिविधियों को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब आक्रोश व्यक्त किया। जिसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसका तबादला कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने साफ किया कि TikTok वीडियो बनाने वाले कर्मचारी का निलंबन नहीं किया गया है।फिलहाल सिर्फ तबदला किया गया है इसके साथ ही कर्मचारी के वेतन में कटौती भी की गई है।

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को ये भी बताया है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल के नहीं हैं। बल्कि दो महीने पुराने है। जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई कि कर्मचारी ने ऑफिस में काम के दौरान वीडियो शूट और शेयर किए है। इस अनुशासनहीनता के लिए कर्मचारी को कठोर चेतावनी देते हुए कार्रवाई की गई है।

बात दें कि खम्मम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिस कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा उसमें वह फिल्मी गीत और डॉयलॉग वाले वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारी द्वारा ये वीडियो ऑफिस में काम के लिए निर्धारित समय के दौरान ऑफिस में शूट किए हैं।हालांकि सोशल मीडिया पर आक्रोश के साथ मिली जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिली हैं।

The #TikTok videos shot by officials in the municipal office in #Khammam are hilarious. After videos went viral, the collector demanded an explanation from the municipal commissioner. Though it calls for disciplinary action, some of the videos are 👌. Talented officials indeed. pic.twitter.com/vIiuMqMu8E

