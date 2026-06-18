कौन हैं विवादों में घिरे Telegram के मालिक पावेल डुरोव? जानिए कितनी है उनकी कुल नेटवर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

री-नीट एग्जाम परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर रोक लगाया था, इस फैसले के बाद से इस ऐप की चर्चा चारों तरफ हो रही है. इस स्टोरी में हम आपको इस ऐप मालिक के बारे में बता रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 18, 2026, 6:33 PM IST
Telegram Owner Net Worth
Telegram Owner Net Worth (Image: AI)
  • पावेल डुरोव Telegram के संस्थापक, मालिक और वर्तमान CEO हैं.
  • 22 साल उम्र में बनाया रूस का सोशल नेटवर्क Vkontakte.
  • सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से Philology विषय में ग्रेजुएशन किया था.
  • फोर्ब्स अनुसार नेटवर्थ करीब 6.6 अरब डॉलर वर्तमान में.
  • रूस बैन विवाद बाद दुबई में रहते हैं आज.

सोमवार (22 जून, 2026) को होने वाले री-नीट एग्जाम से पहले सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए Telegram ऐप को 22 जून तक बैन करने का फैसला लिया था. इसके साथ ही 30 जून तक इस ऐप के मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक लगा दी गई थी. सरकार ने यह फैसला परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA की सिफारिशों पर लिया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे देश में इस ऐप की चर्चा हो रही है. इस स्टोरी में हम आपको इस ऐप के मालिक पावेल डुरोव के बारे में बता रहे हैं.

कौन हैं पावेल डुरोव?

पावेल डुरोव वर्तमान में टेलीग्राम के मालिक और सीईओ हैं. उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप की शुरुआत 2013 में की थी. डुरोव का जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था. उन्होंने बचपन में ही कोडिंग सीख ली थी. डुरोव ने 2006 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने देश के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क Vkontakte को बनाया था. इसी वजह से डुरोव को रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है.

और पढ़ें: Telegram का Edit फीचर बना छात्रों के लिए मुसीबत! NTA का दावा- फर्जी NEET पेपर बेचकर हो रही थी ठगी

कितने पढ़े-लिखे हैं टेलीग्राम के मालिक?

पावेल डुरोव की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से Philology (भाषा और साहित्य का अध्ययन) में ग्रेजुएशन किया है. डुरोव के पिता वालेरी सेमेनोविच डुरोव फिलोलॉजिकल साइंसेज के डॉक्टर हैं, कई वैज्ञानिक शोधपत्रों के लेखक हैं, और 1992 से वे सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के फिलोलॉजिकल फैकल्टी के क्लासिकल फिलोलॉजी विभाग के हेड हैं.

पावेल डुरोव की कुल कितनी है नेटवर्थ?

फोर्ब्स के अनुसार, टेलीग्राम के मालिक पावेल डुरोव की संपत्ति इस साल काफी कम हुई है. उनकी मौजूदा नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर (करीब 55,000 करोड़ रुपये) है, जो पहले 13.9 अरब डॉलर थी. उनकी ज्यादातर कमाई टेलीग्राम और बिटकॉइन से होती है.

कहां रहते हैं पावेल डुरोव?

पावेल डुरोव इस समय दुबई में रहते हैं और यहीं Telegram का हेड ऑफिस भी है. रूस में जन्मे डुरोव ने 2021 में फ्रांस की नागरिकता हासिल की थी, इसके बाद से वे UAE में रहने लगे. विवादों की बात करें तो 2018 में रूस ने Telegram पर बैन लगा दिया था. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रूसी सरकार चाहती थी कि Telegram सुरक्षा एजेंसियों को यूजर्स के एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंच दे, लेकिन डुरोव ने इसे निजता के खिलाफ बताते हुए मना कर दिया. इसके बाद Telegram करीब दो साल तक रूस में प्रतिबंधित रहा. हालांकि, 2020 में यह बैन हटा लिया गया.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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