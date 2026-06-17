हर बार Telegram ही क्यों बनता है पेपर लीक का अड्डा? मैसेजिंग ऐप की इन खामियों की वजह से ठग बनाते हैं इसे अपना हथियार

Telegram Ban In India: RE-NEET 2026 से पहले Telegram पर रोक क्यों लगी? जानिए ऐप की उन खामियां के बारे में जिसको ठग अपना हथियार बना रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 17, 2026, 4:21 PM IST
telegram controversy
केंद्र सरकार ने Telegram पर क्यों लगाया बैन? (Image: AI)
  • RE-NEET 2026 से पहले Telegram पर सरकार ने 22 जून तक लगाया बैन.
  • फर्जी पेपर और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई.
  • गुमनाम ग्रुप और चैनल के जरिए ठग करते हैं स्कैम.
  • बड़े चैनल और फॉस्ट फॉरवर्डिंग की वजह से लगातार विवादों में.

RE-NEET 2026 परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने Telegram पर बैन लगाने का फैसला किया है. यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सरकार को बताया कि कुछ Telegram ग्रुप्स का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी अफवाहें फैलाने, फर्जी पेपर बेचने और छात्रों को ठगने के लिए किया जा रहा था. इसी वजह से सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया ताकि नीट परीक्षा को सही से कराया जा सके.

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने ये फैसला NTA की सिफारिश पर लिया है. इस कदम का मकसद पेपर लीक गिरोहों, फर्जी दावों और परीक्षा में गड़बड़ी रोकना है। साथ ही, Telegram के मैसेज एडिट फीचर पर भी 30 जून तक रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.

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Telegram की शुरुआत कैसे हुई और इसका मालिक कौन है?

पेपर लीक विवाद में घिरे Telegram मैसेजिंग ऐप की शुरुआत साल 2013 में रूस के रहने वाले दो भाइयों, पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव ने की थी. पावेल ड्यूरोव आज भी कंपनी के मालिक और CEO हैं. इस ऐप को बनाने का मकसद लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहां वे बिना ज्यादा निगरानी के बातचीत कर सकें. शुरुआत में Telegram को प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए जाना गया, लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल कई गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाने लगा.

Telegram में कौन-सी कमजोरियां हैं जिसे ठग बनाते हैं अपना हथियार?

Telegram के कई फीचर्स इसे खास बनाते हैं, लेकिन यही फीचर्स कई बार इसकी कमजोरी भी बन जाते हैं. ऐप पर बड़े-बड़े ग्रुप और चैनल आसानी से बनाए जा सकते हैं. कई बार इनका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने या फर्जी स्कीम चलाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा Telegram पर यूजर अपनी पहचान काफी हद तक छिपा सकता है. ऐसे में किसी फर्जी अकाउंट या ग्रुप को ट्रैक करना आसान नहीं होता. यही वजह है कि ठग और साइबर अपराधी अक्सर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं.

ठगों के लिए ये ऐप कैसे बना सुरक्षित ठिकाना?

Telegram में चैनल और ग्रुप से बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं. एक बार कोई फर्जी जानकारी या लिंक ऐसे ग्रुप में शेयर हो जाए तो वह हजारों लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकता है. पेपर लीक के मामलों में भी अक्सर ऐसे दावे सामने आते हैं कि कुछ लोग परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या उत्तर उपलब्ध कराने का झांसा देकर छात्रों से पैसे मांगते हैं. कई बार छात्र इन दावों पर भरोसा कर लेते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं. गुमनाम प्रोफाइल और निजी ग्रुप्स की वजह से ऐसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है.

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WhatsApp से कितना अलग है Telegram?

WhatsApp और Telegram का सबसे बड़ा अंतर इसका क्लाउड-बेस्ड सिस्टम है. यूजर एक साथ कई डिवाइस में अकाउंट चला सकते हैं. इसके अलावा बड़े आकार की फाइलें शेयर करना, विशाल ग्रुप बनाना और पब्लिक चैनल चलाना भी आसान है. Telegram में भेजे गए मैसेज को बाद में एडिट करने की सुविधा भी मिलती है. हालांकि यह फीचर उपयोगी है, लेकिन गलत जानकारी फैलाने वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यही वजह है कि RE-NEET से पहले भारत में मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक लगाने की बात सामने आई.

Telegram बार-बार विवादों में क्यों घिरता है?

Telegram खुद कोई गैरकानूनी प्लेटफॉर्म नहीं है और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल पढ़ाई, काम और कम्युनिटी बनाने के लिए करते हैं. लेकिन इसकी खुली संरचना, बड़े चैनल, तेज फॉरवर्डिंग और सीमित मॉडरेशन जैसी वजहों से कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. यही वजह है कि पेपर लीक, पायरेसी और गलत जानकारी फैलाने जैसे मामलों में Telegram का नाम बार-बार सामने आता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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