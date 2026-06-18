Telegram का Edit फीचर बना छात्रों के लिए मुसीबत! NTA का दावा- फर्जी NEET पेपर बेचकर हो रही थी ठगी

NEET री-टेस्ट से ठीक पहले भारत में Telegram को अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है. यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा, जबकि ऐप के एडिट फीचर पर 30 जून तक रोक लगाने की बात कही गई है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किसी एक फीचर को तकनीकी रूप से कैसे प्रतिबंधित किया जाएगा. NTA द्वारा Telegram पर रोक लगाने के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोगों ने इसे सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया, जबकि Telegram के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले को तर्कहीन करार दिया. वहीं अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने इस बैन के पीछे की वजह सार्वजनिक की है.
NTA ने ‘X’ पर स्पष्ट किया कि फजी नीट पेपर का यह घोटाला टेलीग्राम के एडिट फीचर के माध्यम से किया गया है. NTA के अनुसार, Telegram का एडिट फीचर फर्जी NEET प्रश्नपत्र घोटालों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जा रहा था. ऐप में यूजर्स किसी मैसेज को 48 घंटे तक एडिट कर सकते हैं और केवल टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि उसके साथ अटैच की गई फाइलों को भी बदल सकते हैं. NTA का कहना है कि यही फीचर स्कैमर्स के लिए हथियार बन गया और कुछ लोगों ने परीक्षा से पहले छात्रों को नकली प्रश्नपत्र बेच दिए. परीक्षा होने के बाद उसी मैसेज में एडिट करके असली प्रश्नपत्र अपलोड कर दिया गया. इससे ऐसा लगने लगा कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही शेयर किया गया था.
NTA का दावा है कि जब एडिट किए गए मैसेज को किसी दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाता है, तो कई बार ‘Edited’ का लेबल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता. साथ ही मैसेज पर पुराना टाइमस्टैम्प ही नजर आता है, जिससे लोगों को आसानी से यह भ्रम हो सकता है कि वह फाइल पहले से ही वहां मौजूद थी.
NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि मई में आयोजित NEET परीक्षा के दौरान भी ऐसी शिकायतें मिली थीं. कुछ Telegram चैनलों पर परीक्षा के बाद ऐसे वीडियो और प्रश्नपत्र वायरल हुए थे, जिन्हें देखकर यह दावा किया जा रहा था कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था.
Telegram के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम पर लगे अस्थायी बैन को तर्कहीन बताया और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी एडिट लेबल को और अधिक स्पष्ट बनाने पर काम कर रही है ताकि इस तरह के बैकडेटिंग स्कैम रोके जा सकें. उन्होंने यह भी बताया कि हाल के महीनों में भारत में परीक्षा सामग्री और फर्जी प्रश्नपत्र साझा करने वाले सैकड़ों चैनलों को हटाया जा चुका है.
Telegram पर प्रतिबंध को लेकर कई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और युवा रिसर्चर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि Telegram वास्तव में एडिट किए गए मैसेज का रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है. 18 वर्षीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता सार्थक सिद्धांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि Telegram एडिट का समय दिखाता है, हालांकि इसके लिए यूजर को मैसेज पर टैप करना पड़ता है. इसके साथ ही उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कर यह दिखाने की कोशिश की कि मैसेज कब भेजा गया और कब एडिट किया गया, दोनों जानकारियां टेलीग्राम पर उपलब्ध रहती हैं.
the timestamp of the change, say even pdfs, is reflected right therehttps://t.co/TuukjUggmC pic.twitter.com/zEhsCTTA4p
— Sarthak Sidhant (@sidhant_sarthak) June 16, 2026
सार्थक सिद्धांत का कहना है कि Telegram को बैन करने के बजाय सरकार कंपनी से यह मांग कर सकती थी कि फॉरवर्ड किए गए मैसेज में भी एडिट लेबल साफ तौर पर दिखाई दे. सार्थक के इस पोस्ट पर कई अन्य साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने भी अपनी राय दी है.
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