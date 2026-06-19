पहले भेजा मैसेज, फिर बदल दी पूरी कहानी! Telegram का Edit फीचर कैसे करता है काम?

कई बार जल्दबाजी में हम किसी को गलत मैसेज भेज देते हैं- कभी टाइपो यानी Spelling mistake हो जाता है, तो कभी गुस्से या एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा लिख जाता है जिसे बाद में हम सही करना चाहते हैं. ऐसे में WhatsApp पर एक विकल्प मौजूद है ‘Delete for Everyone’ कहते हैं और लोग मैसेज को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं. जिससे चैट में ‘This message was deleted’ का एक अजीब सा निशान सेंडर के पास शो होता है. लेकिन Telegram का तरीका WhatsApp की तुलना में बिल्कुल अलग और स्मार्ट है. टेलीग्राम आपको इस बात की पूरी आजादी देता है कि आप भेजे गए मैसेज को पूरी तरह से बदल सकते हैं और वह भी किसी को बताए बिना. साधारण शब्दों में कहें तो टेलीग्राम यूजर्स भेजे गए मैसेज की ‘पूरी कहानी’ चुटकियों में बदल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा. यहां हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम के Edit Feature के बारे में, जो कि आजकल चर्चाओं में छाया हुआ है.
फर्जी NEET प्रश्नपत्र घोटाले में Telegram के Edit फीचर को जिम्मेदार माना गया है और NTA का कहना है कि टेलीग्राम के एडिट फीचर को फर्जी NEET प्रश्नपत्र घोटालों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. यही वजह है कि भारत में NEET Re-Exam तक यानी 21 जून 2026 के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है. हालांकि, टेलीग्राम के Edit फीचर के इस्तेमाल पर कब तक बैन रहेगा इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया.
टेलीग्राम पर भेजे गए किसी मैसेज को बदलने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको मैसेज को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं कैसे काम करता है टेलीग्राम का ये एडिट फीचर?
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टेलीग्राम के जरिए NEET का फर्जी पेपर बेचने के घोटाले सामने आने के बाद भारत सरकार ने कुछ समय के लिए भारत में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है, जो कि 22 जून 2026 तक लागू रहेगा. टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है. यानि टेलीग्राम अभी कुछ समय के लिए भारत में प्रतिबंधित रहेगा.
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