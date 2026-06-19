पहले भेजा मैसेज, फिर बदल दी पूरी कहानी! Telegram का Edit फीचर कैसे करता है काम?

आजकल Telegram का Edit फीचर चर्चा में बना हुआ है और कुछ समय के लिए Telegram को ही भारत में बैन कर दिया गया है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये फीचर काम कैसे करता है और किस तरह इसका सही इस्तेमाल किया जात सकता है?

Written by: Renu Yadav
Published: June 19, 2026, 2:12 PM IST
पहले भेजा मैसेज, फिर बदल दी पूरी कहानी! Telegram का Edit फीचर कैसे करता है काम?
Telegram

कई बार जल्दबाजी में हम किसी को गलत मैसेज भेज देते हैं- कभी टाइपो यानी Spelling mistake हो जाता है, तो कभी गुस्से या एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा लिख जाता है जिसे बाद में हम सही करना चाहते हैं. ऐसे में WhatsApp पर एक विकल्प मौजूद है ‘Delete for Everyone’ कहते हैं और लोग मैसेज को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं. जिससे चैट में ‘This message was deleted’ का एक अजीब सा निशान सेंडर के पास शो होता है. लेकिन Telegram का तरीका WhatsApp की तुलना में बिल्कुल अलग और स्मार्ट है. टेलीग्राम आपको इस बात की पूरी आजादी देता है कि आप भेजे गए मैसेज को पूरी तरह से बदल सकते हैं और वह भी किसी को बताए बिना. साधारण शब्दों में कहें तो टेलीग्राम यूजर्स भेजे गए मैसेज की ‘पूरी कहानी’ चुटकियों में बदल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा. यहां हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम के Edit Feature के बारे में, जो कि आजकल चर्चाओं में छाया हुआ है.

NTA ने लगाए Telegram के Edit फीचर पर आरोप

फर्जी NEET प्रश्नपत्र घोटाले में Telegram के Edit फीचर को जिम्मेदार माना गया है और NTA का कहना है कि टेलीग्राम के एडिट फीचर को फर्जी NEET प्रश्नपत्र घोटालों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. यही वजह है कि भारत में NEET Re-Exam तक यानी 21 जून 2026 के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है. हालांकि, टेलीग्राम के Edit फीचर के इस्तेमाल पर कब तक बैन रहेगा इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया.

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कैसे काम करता है टेलीग्राम का Edit Feature?

टेलीग्राम पर भेजे ​गए किसी मैसेज को बदलने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको मैसेज को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं कैसे काम करता है टेलीग्राम का ये एडिट फीचर?

  • आप जिस मैसेज को एडिट करना चाहते हैं या ​सुधार करना चाहते हैं, उस पर थोड़ी देर टैप करके रखें.
  • स्क्रीन के ऊपर या पॉप-अप मेनू में एक Pencil यानी Edit का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने वही मैसेज एडिट मोड में आ जाएगा. इसमें बदलाव करें और ‘Tick’ या ‘Save’ बटन पर क्लिक कर दें. मैसेज अपडेट होते ही सामने वाले के पास भी वह तुरंत बदल जाएगा.

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क्या है NEET री-टेस्ट और Telegram के बीच मामला?

टेलीग्राम के जरिए NEET का फर्जी पेपर बेचने के घोटाले सामने आने के बाद भारत सरकार ने कुछ समय के लिए भारत में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है, जो कि 22 जून 2026 तक लागू रहेगा. टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है. यानि टेलीग्राम अभी कुछ समय के लिए भारत में प्रतिबंधित रहेगा.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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