जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा अलग-अलग कार्यों के लिए मोबाइल एप हैं. ये एप आपके काम को बहुत ही आसान और फास्ट बनाते हैं. दुकान की उधारी का हिसाब रखने से लेकर घर का हिसाब रखने और दूरे बैठे दोस्त, रिश्तेदारों से वीडियो कॉल में लाइव बात करने से लेकर एक से बढ़कर एक बेहतरीन गेम के लिए हजारों की संख्या में एप मौजूद हैं. इनमें से कई एप हैं जो फ्री में सिर्फ लिमिटेड फीचर्स ही देते हैं और अपने एप के प्रीमियम या प्रो वर्जन के लिए कुछ चार्ज लेते हैं जिसमें यूजर्स को और अधिक फीचर्स का एक्सेस मिलता है. अब इंस्टैंट मैसेजिंग एप टेलीग्राम (Telegram) भी पेड वर्जन यानी सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है.

टेलीग्राम की सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस इसी महीने भारत में लॉन्च हो जाएगी. इसकी जानकारी खुद टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने दी है. टेलीग्राम प्रीमियम के यूजर्स को चैट की लिमिट में छूट मिलेगी. इसके अलावा बड़ी मीडिया फाइल को अपलोड करने की सुविधा मिलेगी.

प्रीमियम यूजर्स को मिलने वाले फीचर्स

एक ब्लॉग पोस्ट में पावेल ने कहा कि हमारी मौजूदा सुविधाएं फ्री रहेंगी लेकिन अधिक डिमांड वाले यूजर्स को और अधिक सर्विस देने के लिए एक पेड सर्विस की जरूरत है. प्रीमियम यूजर्स को मिलने वाले खास फीचर्स की बात करें तो उन्हें बड़े साइज वाली फाइलें भेजने का एक्सेस मिलेगा और वो बड़े फाइल साइज वाले मीडिया और स्टिकर भेज सकेंगे. हालांकि फ्री यूजर्स इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे लेकिन प्रीमियम यूजर्स यदि उनके साथ बड़े साइज वाली वीडियो या कोई भी फाइल शेयर करते हैं तो फ्री यूजर्स उन्हें देख सकेंगे.

टेलीग्राम और सिग्नल का व्हाट्सएप से सीधा मुकाबला है. फिलहाल टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 50 करोड़ है. टेलीग्राम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले टॉप-10 एप में शामिल है.

फ्री सर्विस देने वाले अधिकतर एप लोगों को एड दिखाते हैं और उससे कमाई करते हैं. जो लोग विज्ञापन में अपना समय नहीं खराब करना चाहते उनके लिए एप वाली कंपनियां पेड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं. लेकिन टेलीग्राम के फाउंडर ने यह भी क्लियर कर दिया है कि टेलीग्राम पेड सर्विस भले ही लॉन्च कर रहा हो लेकिन वो अपने फ्री यूजर्स को विज्ञापन (एड) नहीं दिखाएंगे.

टेलीग्राम के यूजर्स को Telegram will be free forever. No ads. No fees की टैगलाइन भी दिख रही है. पेड सर्विस से कंपनी को रेवेन्यू की उम्मीद है. टेलीग्राम की पेड सर्विस के साथ अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. नए वर्जन के साथ फ्री वाली टैगलाइन को भी हटा दिया गया है. पेड सर्विस के साथ नए और 3डी स्टीकर्स भी मिलेंगे.