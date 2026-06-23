भारत में हुई Telegram की वापसी, कंपनी ने यूजर्स को भेजा खास मैसेज

भारत में Telegram की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं. एक हफ्ते की रोक खत्म होने के बाद यूजर्स को Welcome Back मैसेज मिला और ऐप दोबारा सामान्य रूप से चलने लगा.

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Telegram restored (Image: AI)

एक हफ्ते बाद भारत में लौटा Telegram

यूजर्स को मिला Welcome Back वाला संदेश

NEET परीक्षा के चलते लगी थी रोक

Google Play Store पर फिर दिखा

भारत में Telegram इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स के लिए राहत की खबर है. एक हफ्ते तक चली रोक खत्म होने के बाद मंगलवार को Telegram की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. कई यूजर्स को ऐप की तरफ से एक खास मैसेज भी मिला, जिसमें लिखा था, “Telegram is available in India again. Thank you for your patience — and welcome back.” इस मैसेज के जरिए कंपनी ने यूजर्स का दोबारा स्वागत किया. जैसे ही सेवा शुरू हुई, लोगों ने फिर से अपने चैट, ग्रुप और चैनल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए.

क्यों लगी थी Telegram पर रोक?

सरकार ने Telegram पर अस्थायी रोक लगाई थी. इसका मकसद NEET-UG री-एग्जाम के दौरान पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना था. इसी वजह से Google और Apple को 22 जून तक अपने ऐप स्टोर से Telegram हटाने का निर्देश दिया गया था. इस दौरान नए यूजर्स ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे. हालांकि जिन लोगों के फोन में पहले से Telegram मौजूद था, उनमें से कुछ यूजर्स सीमित रूप से सेवा का इस्तेमाल कर पा रहे थे.

मंगलवार को फिर से चालू हुई सेवा

मंगलवार सुबह से कई Android और iPhone यूजर्स के लिए Telegram दोबारा काम करने लगा. Google Play Store पर ऐप वापस दिखाई देने लगा. कुछ समय तक Apple App Store पर यह उपलब्ध नहीं था, लेकिन पुराने iPhone यूजर्स Telegram इस्तेमाल कर पा रहे थे. दोपहर तक ज्यादातर लोगों के लिए सेवा सामान्य होने लगी. इससे उन छात्रों, प्रोफेशनल्स और बिजनेस यूजर्स को राहत मिली जो रोजाना Telegram का इस्तेमाल करते हैं.

कोर्ट तक पहुंचा था मामला

Telegram ने इस अस्थायी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कंपनी का कहना था कि ऐप पर रोक लगाना सही कदम नहीं है. हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले को सही माना. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. अदालत ने यह भी माना कि यह फैसला सीमित समय के लिए था और किसी एक प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं लिया गया था. जानकारी के मुताबिक सरकार ने बाद में इस रोक को आगे नहीं बढ़ाया.

अब भी लागू हैं कुछ नियम

भले ही Telegram की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हों, लेकिन कंपनी को कुछ निर्देशों का पालन करना होगा. सरकार ने Telegram से 30 जून तक पुराने मैसेज एडिट करने की सुविधा बंद रखने को कहा है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि परीक्षा से जुड़े किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो सके. इस बीच NEET री-एग्जाम भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब तक किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई है. Telegram की वापसी के साथ लाखों यूजर्स फिर से अपने पसंदीदा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

(इनपुट: PTI)