PUBG Mobile के मालिकाना हक वाली Tencent Games ने पबजी मोबाइल की नई बैन लिस्ट जारी की है। कंपनी ने इन चीटर्स को 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बैन किया है। इसको लेकर ट्टिट भी किया गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी गेम में चीटर्स को लेकर कितना एक्टिव है और वह कितनी तेजी से चीटर्स को बैन कर रही है। PUBG Mobile भारत समेत दुनियाभर में काफी पॉप्युलर है। PUBG Mobile के लिए शुरुआत से ही चीटर्स एक बड़ी समस्या रहे हैं। ये चीटर्स एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से गेम में एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं।

We place a high value on fair gameplay, and continue to ban cheaters to maintain an even playing field. Visit our website for a partial list of players banned between August 27 & September 2, & keep reporting cheaters!

PC: https://t.co/oZDDyQwmDK

MOBILE: https://t.co/lMCFUL7MXz pic.twitter.com/p6pVeqVbFV

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 3, 2019