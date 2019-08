PUBG Mobile के डेवलपर्स Tencent Games ने चीटिंग करने वाले प्लेयर्स की लंबी चौड़ी बैन लिस्ट शेयर की है। इसमें कोई शक नहीं है कि PUBG Mobile गेम मोबाइल गेमिंग की दुनिया में बादशाहत हासिल कर चुका है। जैसे-जैसे गेम का प्लेयर बेस बढ़ रहा है, उसी के साथ-साछ इस गेम में अपनी धाक जमाने के लिए प्लेयर्स के बीच कंपिटीशन भी बढ़ते जा रहा है और इसी कारण इस गेम में कई प्लेयर्स चीटिंग कर रहे हैं।

पिछले कुछ समय से PUBG PC और PUBG Mobile में चीटिंग और हैकिंग की समस्या काफी बढ़ गई है। प्लेयर्स स्पेशल चीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए गेम में कई एडवांटेड हासिल कर लेते हैं। कई प्लेयर्स चीटिंग और हैकिंग टूल्स के जरिए गेम में निशाना लगाने की एक्युरेसी को बढ़ा देते हैं, तो कई टूल्स छिपे हुए अन्य प्लेयर की लोकेशन बता देते हैं।

Tencent Games गेम की शुरुआत से ही हैकिंग और चीटिंग को लेकर काफी गंभीर रहा है। कंपनी लगातार एंटी-चीट सिस्टम को बेहतर बनाने में लगी हुई है। कंपनी के लेटेस्ट ट्वीट में कंपनी ने कहा है कि हम लगातार चीटर्स को PUBG Mobile से बैन कर रहे हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच बैन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट भई रिलीज की है। इन सभी अकाउंट को 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है।

We continue to ban cheaters in PUBG MOBILE as part of our commitment to fair gameplay. Visit our website for a partial list of players banned between July 30 and August 5, and please keep reporting cheaters!

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 6, 2019