गूगल पे, फोन पे जैसे कई ट्रांजेक्शन एप ने पैसों के लेन-देन को काफी आसान बनाया है. किसी को पैसे भेजने हों या दुकान में सामान के बदले पैसे देने हों इन एप के जरिए पलक झपकते ट्रांजैक्शन हो जाता है. हालांकि इन एप की अपनी लिमिट है और वो लिमिट पूरी होने पर लेन-देन नहीं हो पाता और जानकारी न होने के चलते कई लोगों को लगता है कि उनके एप या बैंक सर्वर में कोई दिक्कत है. तो चलिए हम आपको गूगल पे की डेली (रोजाना) और मंथली लिमिट के बारे में बताते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि आप रोज कितने पैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं..

डेली लिमिट

हालांकि अलग-अलग बैंक के हिसाब से लिमिट अलग-अलग है लेकिन गूगल पे सहित सभी UPI एप्स के जरिए आप एक दिन में अधिकतम 1,00,000 लाख रुपये भेज सकते हैं.

सभी यूपीआई एप्स के जरिए आप एक दिन में अधिकत 10 बार मनी सेंड (पैसे भेज) कर सकते हैं.

यदि आपको किसी से पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट करना हो तो अधिकतम 2,000 रुपये का रिक्सवेस्ट भेज सकते हैं.

यदि आपको 1 लाख रुपये से अधिक या 10 बार से ज्यादा बार पैसे का लेनदेन करना है तो आपको अगले दिन का इंतजार करना होगा.

बैंक लिमिट्स

ऊपर तो हमने आपको गूगल पे की लिमिट के बारे में जानकारी दी है. ऐसे में यदि आपका डेली ट्रांजेक्शन आपकी यूपीआई लिमिट से कम है तो आप किसी दूसरे बैंक का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल बैंकों की भी अपनी अलग-अलग लिमिट होती है. मान लीजिए गूगल पे के जरिए आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये भेज सकते हैं लेकिन आपके बैंक ने आपके अकाउंट पर 25 हजार रुपये की लिमिट लगा रखी है तो आप इससे ज्यादा पैसे गूगल पे या किसी भी अन्य यूपीआई एप के जरिए नहीं भेज पाएंगे.

यदि आपने गूगल पे या किसी अन्य यूपीआई के जरिए 1 रुपये से कम पैसे भेजने का प्रयास किया तो यह फंड ट्रांसफर नहीं होगा औऱ एरर का मैसेज आएगा.