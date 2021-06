फोटो शेयरिंग ऐप Instagram यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है और खास तौर पर TikTok बैन होने के बाद Instragram Reels ने यूजर्स के बीच के महत्वपूर्ण जगह बना ली है. कंपनी ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए अपडेट व फीचर्स पेश करती रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Instragram में पहले से ही कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि इस ऐप को मजेदार बनाते हैं? आज हम Instragram के ऐसे ही पांच खास फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो​ कि आपके एक्सपीरियंस को दोगुना बढ़ा देंगे. Also Read - स्मार्टफोन को हैकर्स या फ्रॉड से बचाने के लिए सेटिंग में जरूर करें ये बदलाव, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

मैसेज को कर सकते हैं फॉरवर्ड

Instagram में इस फीचर को पिछले साल पेश किया गया था और इसकी मदद से यूजर्स किसी मैसेज का रिप्लाई करने के साथ ही उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. किसी खास मैसेज का रिप्लाई करने के लिए उस मैसेज पर टैप कर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा, जिसके बाद बॉटम में आपको रिप्लाई लेबल दिखाई देगा. बस इस पर क्लिक करते ही मैसेज का रिप्लाई हो जाएगा. मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए उस मैसेज पर टैप कर होल्ड करें और वहां दिए गए More के विकल्प पर क्लिक करें, जिसके बाद आप मैसेज को फॉरवर्ड कर सकेंगे. Also Read - Instagram Bug ढूंढने पर भारतीय डेवलपर को मिला 22 लाख रुपये का इनाम, जानें आखिर क्या था बग!

Instagram अकाउंट में करें स्विच

क्या आप जानते हैं कि Instagram में दो अकाउंट होने पर एक आसानी से प्रोफाइल फोटो पर डबल टैप कर उसमें स्विच कर सकते हैं. यह फीचर आपको इंस्टाफीड में सबसे नीचे राइट साइड में मिलेगा. अगर आप दो से ज्यादा Instagram अकाउंट में स्विच करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोफाइल पर बस थोड़ी देर तक क्लिक करके रखना होगा. जिसके बाद आपके अन्य अकाउंट शो होंगे और किसी में भी​ स्विच कर सकते हैं. Also Read - गुम हो गया है iPhone, तो यहां जानें उसे ढूंढने और डाटा डिलीट करने का आसान तरीका

ऑटोमैटिकली गायब हो जाएंगे फोटो और वीडियो

Instagram पर भी आपको Disappearing फीचर की सुविधा मिलती है जिसकी मदद से फोटो और वीडियो अपने आप गायब हो जाते हैं. अगर आप किसी Disappearing फोटो या वीडियो भेजना चाहते हैं तो ऐप के इनबॉक्स सेक्शन में जाकर उस यूजर को सिलेक्ट करें जिसे आप Disappearing मैसेज भेजना चाहते हैं. इसमें आपको View once, Allow once और Keep in chat में किसी एक का सिलेक्ट करना होगा. बता दें कि Disappearing फीचर के माध्यम से भेजे गए फोटो और वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएंगे.

Insta स्टोरी को कर सकते हैं म्यूट या अनम्यूट

Instagram पर आप व्हाट्सऐप स्टेटस की तरह Insta स्टोरी लगा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो किसी की भी स्टोरी को म्यूट या अनम्यूट भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको उस व्यक्ति के स्टोरीज सेक्शन में जाना होगा जिसकी स्टोरी आप म्यूट करना चाहते हैं. उसके प्रोफाइल पिक्चर पर थोड़ी देर टैप कर होल्ड करने के बाद म्यूट का विकल्प मिलेगा. इसी प्रोसेस के माध्यम से स्टोरी को अनम्यूट भी किया जा सकता है.

रिएक्शन इमोजी का करें इस्तेमाल

Instagram पर रिएक्शन इमोजी का भी विकल्प मौजूद है जिसका उपयोग कर आप रिएक्शन को मेजदार बना सकते हैं. क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर इमोजी का होता है और रिएक्शन के तौर पर इसे अधिक उपयोग​ किया जाता है. Instagram में अगर आप किसी पोस्ट पर इमोजी रिएक्शन देना चाहते हैं तो उस पोस्ट पर टैप कर होल्ड करें. बस आपके सामने इमोजी के विकल्प ओपन हो जाएंगे.