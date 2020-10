Offers on TV in Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में टीवी पर 75 पर्सेंट तक की छूट मिल रही है. सेल के दौरान कई स्क्रीन साइज और रेंज में टीवी मौजूद हैं, जिन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप सस्ता टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में बेहतरीन मौका है. सेल में थॉमसन का टीवी 6 हजार रुपये से भी कम में मिल रहा है. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: ₹1 हजार से कम में मिल रहे ये 5 धांसू ब्लूटूथ स्पीकर, जानें कीमत और खूबियां

फ्लिपकार्ट पर थॉमसन का 24 इंच HD रेडी LED TV मात्र 5,999 रुपये में मिल रहा है. Thomson R9 सीरीज के 24TM2490 मॉडल नंबर वाले टीवी पर ई-कॉमर्स कंपनी कुछ ऑफर भी दे रही है. इनमें एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 पर्सेंट डिस्काउंट और फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 पर्सेंट अनलिमिटेड कैशबैक का ऑफर है. इस टीवी को हर महीने 500 रुपये की नो-कॉस्ट-ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: 1 हजार रुपये से कम में मिल रहे ये 5 धांसू ब्लूटूथ ईयरफोन, जानें डीटेल

Thomson R9 24-इंच HD Ready LED TV (24TM2490) की खूबियां

थॉमसन के इस टीवी में 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं. इसमें 178 डिग्री व्यू ऐंगल मिलता है. यह टीवी 60 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. थॉमसन के इस टीवी में 2 स्पीकर हैं. इसमें सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है. टीवी में ऑटोमैटिक वॉल्युम लेवल और डिजिटल मीडिया प्लेयर कॉन्टेंट जैसे ऑडियो फीचर हैं. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में Realme के स्मार्टफोन्स पर तगड़ी छूट, यहां जानें बेस्ट ऑफर

थॉमसन का 24 इंच का यह एलईडी टीवी ऑटो पावर ऑफ, स्लीप टाइमर और ऑन/ऑफ टाइमर जैसे कन्वीनियंस फीचर के साथ आता है. कास्टिंग के लिए यह टीवी लैपटॉप सपोर्ट करता है. टीवी का वजन 3.5 किलोग्राम है.