TikTok New Feature : वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप TikTok लगातर नए-नए फीचर ला रहा है। अब TikTok ने जो नया फीचर ऐड किया है उसके बाद यूजर्स अपने वीडियो को WhatsApp पर सीधे शेयर कर पाएंगे। अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए TikTok नए-नए फीचर ऐड कर रहा है। इस फीचर के बाद TikTok यूजर्स को अपने वीडियो की रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने TikTok वीडियो की का लिंक व्हाट्सएप और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को सीधे सेंट (TikTok New feature) कर पाएंगे।

इसके साथ ही कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर सर्च टैब की जगह नया डिस्कवर टैब को टीज किया है। इसकी मदद से यूजर्स को इंगेजिंग कॉन्टेट को सर्च कर पाएंगे। यह फीचर टेक टिप्स्टर Jane Manchun Wong पहली बार स्पॉट किया है। Jane Manchun Wong के साथ ही उन्होंने TilTok की वीडियो को व्हाट्सऐप पर शेयर करने का फीचर भी स्टॉप किया है। उन्होंने बताया कि अब TikTok यूजर्स अपनी वीडियो का लिंक सीधे WhatsApp में मौजूद कॉन्टेक्ट पर सेंट कर पाएंगे।

TikTok is testing "Send to" section on Share UI, allowing sharing videos to individual WhatsApp friends pic.twitter.com/lBWRH6trcP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 18, 2019