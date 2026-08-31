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Apple को टिम कुक का 'बाय-बाय', CEO के तौर पर आखिरी दिन लिखा इमोशनल मैसेज

टिम कुक ने करीब 15 साल बाद Apple CEO का पद छोड़ दिया. 1 सितंबर से जॉन टर्नस कंपनी की कमान संभालेंगे. काम के आखिरी दिन कुक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज लिखा.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 31, 2026, 11:43 PM IST
Apple को टिम कुक का 'बाय-बाय', CEO के तौर पर आखिरी दिन लिखा इमोशनल मैसेज
टिम कुक के CEO पद से हटने के बाद जॉन टर्नस 1 सितंबर से Apple के नए CEO होंगे. (Photo from IANS)
  • 31 अगस्त को टिम कुक का Apple CEO के तौर पर आखिरी दिन रहा
  • 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस Apple के नए CEO कहलाएंगे
  • CEO पद छोड़ने के बाद टिम कुक Executive Chairman की जिम्मेदारी संभालेंगे
  • कुक के कार्यकाल में Apple का मार्केट कैप करीब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हुआ

Apple के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर करीब 15 साल तक कंपनी संभालने के बाद, टिम कुक का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो गया. अपने आखिरी दिन उन्होंने Apple कम्युनिटी के नाम एक इमोशनल मैसेज शेयर किया. टिम कुक ने कहा कि 1 सितंबर 2026 से उनका पद जरूर बदल रहा है, लेकिन कंपनी के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा. उन्होंने लोगों को लगातार प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि वह अपनी अगली जिम्मेदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं.

अब जॉन टर्नस संभालेंगे Apple की कमान

टिम कुक के CEO पद से हटने के बाद जॉन टर्नस (John Ternus) 1 सितंबर से Apple के नए CEO होंगे. यह 2011 में कुक के CEO बनने के बाद कंपनी में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. हालांकि, टिम कुक पूरी तरह Apple से अलग नहीं होंगे. CEO की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद, वह कंपनी के Executive Chairman की भूमिका निभाएंगे.

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टिम कुक ने स्टीव जॉब्स के बाद संभाली थी कमान

आपको बता दें कि टिम कुक ने अगस्त 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद Apple CEO की जिम्मेदारी संभाली थी. उस समय उन पर काफी दबाव था, क्योंकि स्टीव ने Apple को इनोवेशन और शानदार प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में खड़ा किया था. क्योंकि उस वक्त कुक को ऑपरेशंस और सप्लाई चेन के विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता था. अब सवाल था कि क्या वह स्टीव के बाद कंपनी की ग्रोथ और इनोवेशन को बरकरार रख पाएंगे.

350 बिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा Apple

टिम कुक के कार्यकाल में Apple का मार्केट कैप करीब 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गया. कंपनी के शेयर में भी करीब 25 गुना उछाल आया, जब कुक ने CEO पद संभाला था तब Apple का शेयर करीब 13 डॉलर का था, जो अब करीब 319.70 डॉलर तक पहुंच चुका है. इस दौरान कंपनी का सालाना रेवेन्यू भी करीब 108 बिलियन डॉलर से बढ़कर 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया. टिम कुक की बड़ी उपलब्धियों में Apple को सिर्फ iPhone और दूसरे हार्डवेयर पर निर्भर कंपनी से आगे ले जाना भी शामिल है. App Store, Apple Music और Apple Pay जैसी Services कंपनी के बड़े ग्रोथ इंजन बने.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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