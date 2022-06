How To Active Do Not Disturb Feature: अक्सर फोन पर आने वाली स्पैम व टेलीमार्केटिंग वाली कॉल्स यूजर्स को परेशान कर देती हैं. कई बार ये ऐसे समय पर आती है जब आप किसी जरूरी मीटिंग में या काम में फंसे होती हैं. ऐसी कॉल्स हमेशा डिस्टर्ब करती हैं, कई बार इन्हें इग्नोर करने के चक्कर में कुछ महत्वपूर्ण कॉल्स मिस्ड हो जाती है. ऐसे में आप चाहें तो अपने फोन में Do Not Disturb का फीचर एक्टिव कर सकते हैं. यह सुविधा Jio, Airtel और Vodafone Idea सिम में मौजूद हैं.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 23 June 2022: इन कोड्स की मदद से चुटकियों में जीतें गेम, जानें क्लैम का तरीका

Jio में Do Not Disturb एक्टिव करने का तरीका

Step 1- अगर Jio यूजर्स स्पैम कॉल से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले फोन में My Jio ऐप डाउनलोड करें.

Step 2- ऐप ओपन करें और इसमें लॉगइन करने के बाद लेफ्ट साइड में दिए गए सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करें.

Step 3- सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपको DND यानि Do Not Disturb का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक कर दें.

Step 4- इसके बाद आपके नंबर पर कंपनी की ओर से एक मैसेज आएगा जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आपके नंबर पर DND सर्विस 7 दिनों के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी.

Vodafone-Idea में ऐसे करें एक्टिव करें DND

Step 1- Vodafone-Idea यूजर्स कंपनी की वेबसाइट पर जाकर Do Not Disturb एक्टिव कर सकते हैं.

Step 2- Do Not Disturb पर क्लिक करने के बाद आपको वहां अपना फोन नंबर डालना है.

Step 3- आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा उस एंटर करें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें.

Step 4- इस प्रोसेस के बाद आपके नंबर पर DND एक्टिवेट हो जाएगा. बता दें कि कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने नंबर पर DND की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं.

Airtel में DND एक्टिव करने का सिंपल प्रोसेस

Step 1- इसके लिए आपको सबसे पहले Airtel की वेबसाइट पर जाना होगा.

Step 2- जहां आपको Airtel मोबाइल सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना है.

Step 3- इसके बाद स्क्रीन पर एक पॉप-अप बॉक्स शो होगा वहां अपना नंबर एंटर करें.

Step 4- आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को एंटर करने के बाद स्टाॅप ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 5- ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर DND ​सर्विस एक्टिव हो जाएगी.