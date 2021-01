WhatsApp Vs SignalApp In India: कुछ दिनों पहले तक भारत में WhatsApp इस्तेमाल करने वाले काफी यूजर्स हुआ करते थे. लेकिन WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने से Signal मैसेजिंग ऐप को जमकर डाउनलोड किया जा रहा है. ऐसे में Signal ऐप अब Apple App स्टोर पर WhatsApp को पीछे छोड़कर टॉप फ्री ऐप बन गया है. Signal ऐप ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में WhatsApp को पीछे छोड़ टॉप पोजिशन हासिल कर ली है. इसके अलावा, जर्मनी और हंगरी में Signal गूगल प्ले स्टोर में भी टॉप फ्री ऐप बन गया है. Also Read - Tesla ने इलेक्ट्रिक ट्रक Cybertruck को किया लॉन्च, 6 सीटर इस ट्रक में दी गई है टच स्क्रीन

एक वक्त तो आलम यह था कि ऐप डाउनलोडिंग में भारी भीड़ के चलते Signal ऐप के ओटीपी वेरिफिकेशन में देरी हो रही थी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में सेंसर टॉवर के डेटा के हवाले से लिखा गया है कि Signal ऐप को पिछले दो दिन में एंड्राइड और iOS डिवाइसेज में 100,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है. साथ ही 2021 के पहले हफ्ते में WhatsApp के नए इंस्टॉलेशन में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है.

WhatsApp से कैसे अलग है Signal

Signal ऐप यूजर्स को मैसेज भेजने, ऑडियो और विडियो कॉल्स करने, फोटोज, विडियोज और लिंक शेयर करने की सहूलियत देता है. ऐप का दावा है कि उसकी तरफ से यूजर डेटा का ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है. यह यूजर्स के असुरक्षित बैकअप को क्लाउड पर भी नहीं भेजता और यह एनक्रिप्टेड डाटाबेस को आपके फोन में ही सिक्योर रखता है. साथ ही ऐप की सिक्योरिटी को अपने हिसाब से तय करने का विकल्प दिया गया है. Signal दिसंबर 2020 में ग्रुप विडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी लेकर आया है.

Elon Musk के ट्वीट से बढ़ी Signal की लोकप्रियता

टेस्ला कंपनी (Tesla Company)के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) के एक टवीट् ने Signal ऐप की लोकप्रियता को अचानक बढ़ा दिया है. मस्क ने ट्वीट किया कि वो Signal ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद से ही Signal ऐप की डाउनलोडिंग की रफ्तार अचानक बढ़ गई है. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि ‘यूज सिग्नल. मस्क के इस ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी रीट्वीट किया था.