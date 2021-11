Today’s Best Deal on Smartphone: अगर आप एक नया और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन (Smartphone Deal) खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपके लिए बेस्ट डील लेकर आए हैं. Flipkart पर आप प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X70 Pro को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें आपको (Discount on Smartphone) कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. यदि आप सेल्फी के शौकीन है तो फोन में दिए गए 32MP फ्रंट कैमरे की मदद से खूबसूरत सेल्फी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील और ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Jio को जबरदस्त झटका, एक महीने में दो करोड़ लोगों ने छोड़ा साथ, जानें Airtel और Vi का हाल

Vivo X70 Pro: मिल रही है जबरदस्त डील

Vivo X70 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो भारतीय बाजार में यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 49,990 रुपये है. जबकि 12GB + 256GB स्टोरेज मॉडल को 52,990 रुपये में पेश किया गया है. लेकिन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर यह स्मार्टफोन बेहद ही शानदार ऑफर्स के साथ कम कीमत में उपलब्ध हो रहा है. यदि आप इसे खरीदने के लिए ICICI, CITI और Kotak Bank के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 3,600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर 46,390 रुपये और 49,390 रुपये हो जाएगी. Also Read - Free Fire Redeem Codes 24 November 2021: आज मिलेंगे कई शानदार रिवॉर्ड्स, जानें डिटेल

इसके अलावा स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर में भी खरीदने का मौका मिल रहा है. ऐसे में यदि आप Vivo X70 Pro को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है. यह स्मार्टफोन दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. Also Read - Vivo Y74s स्मार्टफोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X70 Pro: मौजूद हैं शानदार फीचर्स

Vivo X70 Pro स्मार्टफोन में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की सुविधा के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं 50MP + 12MP + 12MP + 8MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. फोन में पावर बैकअप के लिए 4450mAh की बैटरी दी गई है जो कि 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 6.56 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है.