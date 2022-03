Most Expensive Phones in the World: जब महंगे स्मार्टफोन की बात होती है तो हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख रुपये तक की कीमत आती है. इस कीमत में Apple और Samsung ही बाजार में फोन लेकर आती हैं. जो कि लॉन्च के साथ चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में कई ऐसे फोन भी मौजूद हैं जिनकी कीमत एक लग्जरी कार से भी ज्यादा है? करोड़ों की कीमत वाले इन फोन (Most expensive smartphone) के बारे में जानकर वाकई आपके होश उड़ जाएंगे. यहां हम आपको दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन और उनकी कीमत के बारे में जानकारी दे रहे हैं.Also Read - Airtel के धमाकेदार प्लान, पाएं Disney+Hotstar और Amazon Prime का फ्री सब्सक्रिप्शन, जानें बेनिफिट्स

Falcon Supernova iPhone 6

Falcon Supernova iPhone 6 की कीमत 360 करोड़ रुपये है. इसे कस्टमाइज तरीके से बनाया गया है और इसमें 24 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया गया है. इतना ही नहीं फोन को आकर्षक बनाने के लिए इसमें डायमंड भी लगाए गए हैं. इसका केस प्लेटिनम और रोज गोल्ड से बनाया गया है.

iPhone 4s Elite Gold

इस फोन की कीमत करीब 74 करोड़ रुपये है और इसकी खासियत है कि इसमें 500 से ज्यादा डायमंड लगे हुए हैं. यह फोन 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और इसमें दिए गए Apple के logo पर 53 हीरे लगाए गए हैं. फोन में प्लेटिनम के साथ डायनासोर की हड्डी के असली टुकड़े का उपयोग किया गया है.

iPhone 4 Diamond Rose Edition

यह भी एक कस्टमाइज फोन है जिसे बेहद ही आकर्षक बनाया गया है. इस फोन की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है. इसमें Apple के लोगो में कुल 53 डायमंड का उपयोग किया गया है. इसे 500 से ज्यादा डायमंड के लगाकर तैयार किया गया है.

Gold striker iPhone 3GS Supreme

यह करीब 32 करोड़ रुपये की कीमत वाला फोन है और इसे ब्रिटेन के सबसे मशहूर डिजाइन Stuart Hughe और उनकी कंपनी Gold striker ने तैयार किया है. इस फोन में 22 कैरेट गोल्ड और 200 हीरो का इस्तेमाल किया गया है. फोन में Apple के logo में 53 हीरे लगे हैं और स्टार्ट बटन में पूरा एक बड़ा हीरा लगाया है.

iPhone 3G Kinga Button

इसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपये है और इसे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ज्वैलर Peter Alisson ने तैयार किया है. इसके स्टार्ट बटन में एक बड़ा ​हीरा लगा हुआ है और यह 18 कैरेट गोल्ड व रोज गोल्ड से बना है. इसमें 138 डायमंड का उपयोग किया गया है.