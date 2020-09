केंद्र सरकार ने राष्‍ट्रीय सुरक्षा कारणों से 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप्‍स पर बैन लगा दिया. इन ऐप के बैन होने से चीन को तो झटका लगा ही है, साथ ही PUBG लवर्स को भी निराशा हुई है. बैन किए गए 118 मोबाइल ऐप में पॉप्‍युलर बैटल रॉयल गेम PUBG (PUBG banned in India) भी शामिल है. जल्‍द इस ऐप को देश में Google Play Store और Apple App Store से हटा दिया जाएगा. Also Read - Pubg banned in India: चीन को झटका, मोदी सरकार ने Pubg समेत 118 ऐप्‍स पर लगाया बैन

बैन के बाद अब पबजी लवर्स ऐसे ही किसी दूसरे गेम की तलाश में होंगे. अगर आप भी पबजी फैन हैं और इस ऐप पर बैन लगने से निराश हैं, तो यहां दी गई डीटेल जरूर देखें. यहां हम आपको पबजी के विकल्‍प के तौर पर उपलब्‍ध टॉप 5 गेम्‍स (top 5 PUBG alternatives) के बारे में बता रहे हैं.

Call of Duty: Mobile

यह PUBG का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी गेम माना जाता है. यह Android और iPhone, दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यह ऐप गूगल प्‍लेस्‍टोर से 100 मिलियन से ज्‍यादा डाउनलोड किया जा चुका है.

ShadowGun Legends

शैडोगन लेजेंड्स को मैडफिंगर गेम्‍स ने डेवलप किया है. यह गेम ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के उपलब्ध है. इसमें साइंस-फिक्‍शन गेमप्ले, हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स और इंटरऐक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं.

Battle Prime Online

यह गेम भी ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के लिए उपलब्‍ध है. इसमें हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स, साउंड और गेमप्ले जैसी खूबियां हैं, जो गेम खेलने के दौरान रोमांच बढ़ाती हैं.

Infinity Ops Sci-Fi

यह मल्‍टीप्‍लेयर साइंस-फिक्‍शन गेम भी पबजी के एक बेहतरीन विकल्‍प के तौर पर उपलब्‍ध है. इसमें हाई ग्राफिक्‍स, साउंड और इंटरैक्‍टिव गेमप्‍ले जैसे फीचर्स हैं. यह गेम भी ऐंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्‍ध है.

Garena Free Fire

PUBG की तरह Garena Free Fire भी सर्वाइवल शूटर गेम है. यह ऐंड्रॉयड और iOS के लिए उपलब्ध है. पबजी बैन से निराश यूजर्स इस गेम से भी पबजी जैसा मजा ले सकते हैं.