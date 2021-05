Smartphone Under Rs 5,000: स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आए दिन नए डिवाइसेज दस्तक दे रहे हैं. इनमें प्रीमियम रेंज से लेकर लो बजट रेंज स्मार्टफोन भी शामिल हैं. यूजर्स अपने बजट व उपयोग के अनुसार नए स्मार्टफोन का चयन कर सकते हैं. खास बात है कि अब आपको कम कीमत वाले स्मार्टफोन में भी लगभग सभी उपयोगी फीचर्स की सुविधा मिलेगी. ऐसे में अगर आपका बजट कम है और आप एक नया और बेहतरीन स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो यहां हम आपकी मदद कर सकते है. आज हम 5,000 रुपये कम कीमत वाले स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आए है जो कि शानदार फीचर्स से लैस है. Also Read - ज्यादा रैम होने पर भी स्मार्टफोन हो रहा है हैंग, तो जानें इसकी मुख्य वजह और सुझाव

Samsung Galaxy M01 Core

कीमत: 4,999 रुपये

कम कीमत में Samsung Galaxy M01 Core भी एक अच्छा विकल्प है और इस स्मार्टफोन को कंपनी की वेबसाइट के साथ ही ई-कॉमर्स साइट से भी खरीदा जा सकता है. एंड्राइड 10 ओएस पर आधारित इस स्मार्टफोन को MediaTek MT6739 प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इसमें 5.3 इंच का इनफिनिटी वी डिस्प्ले और 3000mAh की बैटरी दी गई है. फोन में फोटोग्राफी के लिए 8MP का प्राइमरी सेंसर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

Redmi Go

कीमत: 4,499 रुपये

Redmi Go भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन है जो कि कम कीमत के साथ शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें 5 इंच की डिस्प्ले दी गई है और पावर बैकअप के लिए 3000mAh की बैटरी मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 425 प्रोसेसर से लैस है और 8GB इंटरनल मेमोरी दी गई है।

GIONEE Max

कीमत: 4,999 रुपये

GIONEE Max स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध है. इसमें 32GB इंटरनल स्टोरेज और 6.1 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन 1.6-GHz octa-core प्रोसेसर पर काम करता है.

Panasonic Eluga I6

कीमत: 4,499 रुपये

Panasonic Eluga I6 में आपको 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. यह स्मार्टफोन 5.45 इंच की डिस्प्ले के साथ आत है और पावर बैकअप के लिए इसमें 3000mAh की बैटरी दी गई है. यह MediaTek प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें फोटोग्राफी के लिए 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Nokia 1

कीमत: 4,800 रुपये

5,000 रुपये से कम कीमत में Nokia 1 भी एक बेस्ट विकल्प है. इसमें फोटोग्राफी के लिए 5MP का रियर कैमरा और 2MP का फ्रंट कैमरा उपलब्ध है. फोन में 5.0 इंच की डिस्प्ले मौजूद है और इसमें पावर बैकअप के लिए 2150mAh की बैटरी दी गई है. फोन को MT6737M Quad Core 1.1 GHz प्रोसेसर पर पेश किया गया है.