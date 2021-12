Smartphone Under Rs 20000: आजकल बाजार में आपको लगभग हर (Best Smartphone in Budget) बजट रेंज में एक बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाएगा. हाल ही में Motorola ने भारत में Moto G51 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है. इस स्मार्टफोन को 20,000 रुपये के सेगमेंट में पेश किया गया है. लेकिन बाजार में (Moto G51 5G Price in India) आपको इस बजट में कई ऐसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जो कि Moto G51 5G को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. अगर आप भी 20,000 रुपये से कम कीमत में एक शानदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. आज हम ऐसे में बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं.Also Read - Moto G51 5G: Motorola ने भारत में लॉन्च किया बजट रेंज का 5G स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Moto G51 5G

कीमत: 14,999 रुपये

Moto G51 5G को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और यह 16 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर से लैस है और इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन में 6.8 इंच की डिस्प्ले और 5,000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है.

Realme 8 5G

कीमत: 15,499 रुपये

Realme 8 5G भी इस बजट सेगमेंट में एक बेस्ट स्मार्टफोन है और इसे MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले और 8GB रैम दी गई है. पावर बैकअप के लिए इसमें यूजर्स को 5,000mAh की बैटरी मिलेगी. वहीं फोटोग्राफी के लिए 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. जबकि फ्रंट कैमरा 16MP का है.

Redmi Note 10 Pro

कीमत: 17,999 रुपये

Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी. यह स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ Snapdragon 732G प्रोसेसर से लैस है. फोन में 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं पावर बैकअप के लिए 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,020mAh की बैटरी मौजूद है.

OPPO A74 5G

कीमत: 17,990 रुपये

इस स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.5 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और यह Qualcomm Snapdragon 480 5G प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें फोटोग्राफी के लिए 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं फोन में 5,000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है.

POCO M3 Pro 5G

कीमत: 14,499 रुपये

20,000 रुपये से कम कीमत में POCO M3 Pro 5G भी एक बेस्ट विकल्प है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. जबकि इसका फ्रंट कैमरा 8MP का है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है और यह MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर से लैस है.