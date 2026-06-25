Train छूटने का डर खत्म! अब मोबाइल पर ही मिलेगा प्लेटफॉर्म बदलने का लाइव अलर्ट, जानें कैसे On कर सकते हैं ये फीचर

Live Train Platform Tracking: ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचना चाहते हैं? आइये जानते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर और उसमें होने वाले अचानक बदलावों का लाइव अपडेट मिनटों में पा सकते हैं...

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मोबाइल पर ऐसे मिलेगा प्लेटफॉर्म चेंज करने का नोटिफिकेशन

Train platform change live updates: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन सफर के दौरान सबसे बड़ी आफत तब आती है जब अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल जाता है. स्टेशन पर मची भारी भीड़, शोर के बीच साफ न सुनाई देने वाले अनाउंसमेंट और आखिरी वक्त पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ सामान लेकर दौड़ने में ही ट्रेन छूट जाते हैं, लेकिन तकनीक के इस दौर में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन की मदद से प्लेटफॉर्म नंबर में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव का लाइव अपडेट तुरंत पा सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे…

आखिरी मिनट की भागदौड़ से मुक्ति

अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले से तय मानकर किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रेन किसी दूसरे ट्रैक पर आ जाती है. रेलवे द्वारा सुरक्षा या ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से आखिरी समय पर किए गए इस बदलाव की जानकारी हर यात्री तक तुरंत नहीं पहुंच पाती. मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम इसी समस्या का हल है. इसकी मदद से आप स्टेशन पहुंचने से पहले ही यह जान सकते हैं कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है और सीधे वहीं जाकर अपना डेरा जमा सकते हैं.

मोबाइल पर देखें प्लेटफॉर्म का लाइव अपडेट

आजकल के समय में भारतीय रेलवे का पूरा डेटा रियल-टाइम में अपडेट होता है. जैसे ही किसी स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन का आगमन ट्रैक या प्लेटफॉर्म नंबर बदला जाता है, वह जानकारी रेलवे के सेंट्रल डेटाबेस में दर्ज हो जाती है. इंटरनेट से जुड़े तमाम ऐप्स इसी लाइव डेटा को फेच (Fetch) करते हैं और आपकी स्क्रीन पर तुरंत सही प्लेटफॉर्म नंबर रिफ्लेक्ट होने लगता है. इससे यात्रियों को पल-पल की सटीक जानकारी अपनी उंगलियों पर मिल जाती है.

भरोसेमंद NTES ऐप

अगर आप किसी भी जानकारी के लिए पूरी तरह पुख्ता और आधिकारिक सोर्स चाहते हैं, तो रेलवे का नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप सबसे बेहतरीन विकल्प है. यह सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) द्वारा संचालित है, इसलिए इस पर दी गई जानकारी सबसे ज्यादा सटीक होती है. इस ऐप में स्पॉट योर ट्रेन या लाइव स्टेशन फीचर के जरिए आप किसी भी स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का निर्धारित और वास्तविक प्लेटफॉर्म नंबर आसानी से देख सकते हैं.

थर्ड-पार्टी ऐप्स भी हैं बेहद मददगार

आधिकारिक ऐप के अलावा आज कई बेहतरीन थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे Where is my Train, Ixigo और RailYatri भी यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. Where is my Train ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना इंटरनेट यानि ऑफलाइन मोड के भी सेल टॉवर की मदद से ट्रेन की लाइव लोकेशन और प्लेटफॉर्म नंबर बता सकता है. वहीं Ixigo का प्लेटफॉर्म लोकेटर फीचर आपको यात्रा शुरू करने से पहले ही ट्रेन के हर स्टॉपेज का संभावित प्लेटफॉर्म नंबर दिखा देता है.

रियल-टाइम अलर्ट के लिए नोटिफिकेशन

ट्रेन का स्टेटस बार-बार मैन्युअल रूप से चेक करना काफी थका देने वाला हो सकता है. इससे बचने के लिए अधिकांश आधुनिक ऐप्स में अलर्ट या नोटिफिकेशन फीचर दिया जाता है. यदि आप ऐप में अपनी ट्रेन को फेवरेट के रूप में सेव कर लेते हैं, तो ट्रेन के समय या प्लेटफॉर्म में कोई भी फेरबदल होने पर आपका फोन आपको तुरंत वाइब्रेशन या रिंगटोन के साथ अलर्ट भेज देता है. इससे आपको अंतिम क्षणों में हड़बड़ाना नहीं पड़ता.

स्टेशन पर जरूर करें ये छोटा सा काम

स्मार्ट सफर का सबसे पहला नियम यही है कि आप अपने घर या होटल से स्टेशन के लिए निकलने से ठीक पहले एक बार लाइव प्लेटफॉर्म स्टेटस जरूर चेक कर लें. कई बार ट्रेनों को री-शेड्यूल किया जाता है जिसके कारण उनका प्रस्थान प्लेटफॉर्म भी बदल जाता है. यदि आप पहले से अपडेटेड रहेंगे.

प्लेटफॉर्म पर ऐसे करें चेक

हालांकि मोबाइल ऐप्स पर मिलने वाली जानकारी 99% तक सही होती है, फिर भी स्टेशन पहुंचने पर सावधानी के तौर पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी ट्रेन का नंबर और प्लेटफॉर्म एक बार जरूर री-चेक कर लें. यदि फोन का नेटवर्क कमजोर है या कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो आप रेलवे के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी तुरंत आईवीआर (IVR) के जरिए प्लेटफॉर्म वेरिफाई कर सकते हैं.