क्या आपके पास भी 1600 नंबर से आ रही है कॉल? ये Spam नहीं... जान लें TRAI का नया नियम

क्या आपके पास भी 1600 नंबर से कॉल आती है? जानें TRAI के नए नियम, 1600 और 140 नंबर सीरीज से कॉल आने का क्या मतलब है. इससे Truecaller पर क्या असर पड़ेगा.

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उसे स्पैम मानने के बजाय पहले उसकी जानकारी लें. (Photo from AI)

TRAI ने कहा कि 1600 नंबर सीरीज की कॉल को Spam समझकर ब्लॉक या टैग नहीं कर सकते

1600 नंबर सरकारी और रेगुलेटेड संस्थाओं की जरूरी कॉल के लिए तय किए गए हैं

TRAI DND App या DND Registry से यूजर अपनी प्रमोशनल कॉल की पसंद तय कर सकते हैं

ट्रूकॉलर का दावा है कि 1600 सीरीज से हर दिन करोड़ों कॉल अनुत्तरित रह जाती हैं

Spam Call Rules: अगर आपके पास 1600 सीरीज से कॉल आती है और आप उसे स्पैम (Spam) मार्क नहीं कर पाएंगे. दरअसल, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने साफ किया है कि 1600 नंबर सीरीज से आने वाली कॉल को कोई भी ऐप ब्लॉक, टैग या फिल्टर नहीं कर सकता. TRAI के मुताबिक, यह नंबर सीरीज सरकार और रेगुलेटेड संस्थाओं की जरूरी सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल के लिए तय की गई है.

140 नंबर सीरीज पर क्या नियम हैं?

TRAI ने यह भी बताया कि 140 नंबर सीरीज सिर्फ रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की प्रमोशनल कॉल के लिए इस्तेमाल होती है. इन कॉल्स को भी कोई कॉलर आईडी ऐप स्पैम या फ्रॉड के तौर पर टैग नहीं कर सकता. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति प्रमोशनल कॉल नहीं चाहता, तो वह Do Not Disturb (DND) Registry में अपनी पसंद दर्ज कर सकता है. इसके बाद जिन सेक्टरों की कॉल वह ब्लॉक करेगा, उन सेक्टरों से 140 सीरीज की प्रमोशनल कॉल नहीं आएग. यूजर TRAI DND App या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपनी DND प्राथमिकता आसानी से बदल सकते हैं.

नंबर सीरीज पर Truecaller ने क्या कहा था?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ट्रूकॉलर के CEO ऋषित झुनझुनवाला ने दावा किया कि पिछले कुछ समय में 140 और 1600 नंबर सीरीज से आने वाली स्पैम जैसी कॉल्स में बढ़ोतरी देखी गई. उनके मुताबिक, इन दोनों सीरीज से आने वाली करीब 5.1 करोड़ कॉल हर दिन अनुत्तरित (Unanswered) रहती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद से 1600 सीरीज की कॉल को यूजर्स द्वारा मैन्युअली ब्लॉक करने की संख्या में 208% की बढ़ोतरी हुई है. पिछले आठ महीनों में इन नंबरों के खिलाफ 7.4 करोड़ से ज्यादा ब्लॉकिंग एक्शन दर्ज किए गए हैं.

मोबाइल यूजर्स ध्यान दें

TRAI का कहना है कि अगर आपके फोन पर 1600 सीरीज से कॉल आए, तो सिर्फ नंबर देखकर उसे स्पैम मानने के बजाय पहले उसकी जानकारी और उद्देश्य को समझना बेहतर होगा. इससे जरूरी बैंकिंग, सरकारी या सेवा संबंधी कॉल मिस होने की संभावना भी कम रहेगी.