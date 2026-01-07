By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
TRAI ने Jio-Airtel और VI पर ठोका करोड़ों का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?
स्पैम कॉल और मैसेज रोकने में नाकामी पर TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है.
देश में लगातार बढ़ते स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बड़ा कदम उठाया है. TRAI ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (VI) जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर कुल 150 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 2020 से 2023 के बीच नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर लगाया गया है. TRAI का कहना है कि ऑपरेटर्स ने न तो स्पैम कॉल करने वालों पर समय रहते कार्रवाई की और न ही ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया.
ऑपरेटर्स पर जुर्माना क्यों लगाया गया
TRAI ने साफ किया है कि यह जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ऑपरेटरों के नेटवर्क से स्पैम कॉल आ रही थीं. असली वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनियां नियमों के अनुसार स्पैमर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहीं. ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक कई मामलों में कंपनियों ने ग्राहकों की शिकायतों को बिना सही जांच के ही बंद कर दिया. नियमों के तहत हर लाइसेंस सर्विस एरिया के लिए हर महीने 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी आधार पर यह बड़ी पेनाल्टी तय की गई है.
लाखों स्पैमर्स के कनेक्शन किए गए बंद
TRAI की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि स्पैम के खिलाफ कार्रवाई में भारी लापरवाही हुई है. पिछले साल नियामक ने 21 लाख से ज्यादा स्पैमर्स के मोबाइल कनेक्शन बंद कराए और एक लाख से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया. 13 अगस्त 2024 को नए सख्त निर्देश जारी किए गए थे. इसके बाद सिर्फ सितंबर 2024 में ही करीब 18.8 लाख स्पैम कनेक्शन काटे गए और 1,150 से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाला गया. इससे साफ है कि समस्या कितनी गंभीर थी.
DND ऐप और शिकायत दर्ज करने के आसान नियम
ग्राहकों को राहत देने के लिए TRAI ने DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप की मदद से सिर्फ 4 से 6 क्लिक में स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा शिकायत दर्ज करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले जहां केवल 3 दिन का समय मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है. अब कोई भी ग्राहक कॉल या SMS मिलने के सात दिनों के भीतर शिकायत कर सकता है, जिससे स्पैमर्स की पहचान और कार्रवाई आसान हो सके.
स्पैम रोकने के लिए नए और सख्त नियम
TRAI ने स्पैम पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के अनुसार अगर किसी नंबर के खिलाफ पिछले 10 दिनों में 5 शिकायतें मिलती हैं, तो उस पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए 1600 सीरीज नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी संस्थाओं को भी इसी सीरीज से कॉल करना होगा. इसके अलावा 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल करने की अनुमति नहीं होगी. TRAI का मानना है कि इन नियमों से स्पैम कॉल और मैसेज पर काफी हद तक रोक लगेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी.
