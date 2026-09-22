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28 दिन नहीं अब 30 दिन की होगी वैलिडिटी, TRAI ने Jio-Airtel-Vi को दिया बड़ा झटका; जानिए क्या-क्या बदल जाएगा

TRAI टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया नियम लेकर आई है, इसके तहत अब Jio-Airtel-Vi को रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन से 1 महीने करनी पड़ेगी और बिना डेटा वाला रिचार्ज प्लान भी लाना पड़ेगा.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 22, 2026, 3:58 PM IST
TRAI new rules

अगर आप मोबाइल में इंटरनेट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, तो TRAI का नया नियम आपके लिए काम का हो सकता है. 21 सितंबर 2026 को जारी नए नियम के तहत Jio, Airtel, Vi समेत टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only रिचार्ज के ज्यादा विकल्प देने होंगे. यानी ऐसे प्लान में डेटा शामिल नहीं होगा. जिन ग्राहकों को सिर्फ कॉल और SMS की जरूरत है, उन्हें बेवजह डेटा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे. यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा. ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद यह लागू होगा.

28 दिन वाले प्लान के साथ बिना डेटा का ऑप्शन

नए नियम में वैलिडिटी को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है. अगर कोई कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी वाला कॉलिंग, SMS और डेटा पैक देती है, तो उसे उसी अवधि का Voice-SMS-only प्लान भी देना होगा. इसी तरह 30 दिन या उससे कम की दूसरी वैलिडिटी वाले डेटा पैक के लिए भी बिना डेटा वाला विकल्प देना होगा. सबसे खास बात यह है कि डेटा हटाने के बाद Voice-SMS-only प्लान की कीमत में उचित कमी करनी होगी. हालांकि TRAI ने कोई फिक्स कीमत तय नहीं की है. कंपनियां अपनी कीमत तय कर सकेंगी.

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हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू होगा प्लान

TRAI के नए नियम में ग्राहकों के लिए एक और सुविधा जोड़ी गई है. कंपनियों को कम से कम एक ऐसा Voice-SMS-only प्लान देना होगा, जिसे हर महीने उसी तारीख पर दोबारा रिचार्ज किया जा सके. जैसे आपने 15 तारीख को रिचार्ज किया है, तो अगली बार भी 15 तारीख को इसकी वैलिडिटी खत्म होगी. अगर किसी महीने 15 तारीख नहीं आती, तो उस महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल होगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 28 दिन वाले प्लान अब अपने आप 30 दिन के हो जाएंगे. कंपनियों को सिर्फ ऐसा कम से कम एक विकल्प देना होगा.

84 दिन और 365 दिन वाले प्लान भी रहेंगे

TRAI के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि लंबे समय वाले रिचार्ज खत्म हो जाएंगे. कंपनियों को कम से कम एक लंबी वैलिडिटी वाला Voice-SMS-only प्लान भी रखना होगा. इसलिए तीन महीने, छह महीने या साल भर के लिए सिर्फ कॉल और SMS इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के पास विकल्प बना रहेगा. TRAI के मुताबिक Voice और SMS-only पैक में मोबाइल डेटा नहीं होगा और इनकी वैलिडिटी 365 दिन तक हो सकती है. डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा डेटा-बंडल प्लान भी जारी रहेंगे.

बुजुर्गों और फीचर फोन यूजर्स को ज्यादा फायदा

TRAI ने बताया कि पहले ऐसे प्लान की संख्या काफी कम थी. कंपनियां अक्सर 80/84 दिन या 336/365 दिन जैसे लंबे Voice-SMS-only प्लान देती थीं, जबकि छोटी वैलिडिटी के विकल्प कम थे. इससे बुजुर्गों, ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों, फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों और कम डेटा चलाने वाले लोगों को परेशानी होती थी. अब इन ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनने का मौका मिलेगा. हालांकि यह कहना अभी सही नहीं होगा कि हर कंपनी के रिचार्ज बहुत सस्ते हो जाएंगे. TRAI ने सिर्फ डेटा हटाने के बाद कीमत कम करने की बात कही है, फिक्स कीमत तय नहीं की है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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