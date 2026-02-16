Hindi Technology

Trial Against Google Meta In Us Court Instagram Ceo Said 16 Hours Social Media Usages Not A Addiction

16 घंटे सोशल मीडिया चलाना 'लत' नहीं? US कोर्ट में इंस्टाग्राम CEO की दलील, बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ा है ट्रायल

Instagram CEO testimony: अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया की 'लत' (Addiction) को लेकर बड़ी सफाई दी. इंस्टाग्राम के सीईओ ने तर्क दिया कि क्लिनिकल एडिक्शन और समस्याग्रस्त उपयोग (Problematic Use) के बीच अंतर करना जरूरी है.

बच्चों में सोशल मीडिया का बढ़ते लत-पनपते डिप्रेशन को लेकर गूगल-मेटा के खिलाफ पैरेंट्स की याचिका पर US Court में ट्रायल शुरू. (इमेज AI से है)

Trial against social media addiction in US Court:आज के डिजिटल युग में क्या घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना एक बीमारी है? यह सवाल अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में तब गूंजा जब इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी गवाही देने पहुंचे. यह ट्रायल सैकड़ों परिवारों और स्कूलों द्वारा मेटा, टिकटॉक और यूट्यूब जैसी दिग्गज कंपनियों पर किए गए मुकदमों का हिस्सा है. पैरेंट्स ने गूगल- मेटा को पार्टी बनाकर ये मुकदमा दायर किया है. इस ट्रायल में पैरेंट्स का दावा है कि सोशल मीडिया एप को लगातार एडिक्टिव बनाया जा रहा है, जो बच्चों के मेंटल पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, उन्हें डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट की ओर धकेल रहा है. ट्रायल मेंं अदालत ने इंस्टाग्राम के सीईओ को पेश होने को कहा था. आइये जानते हैं उन्होंने अपनी ओर से क्या दलीलें रखीं.

क्लिनिकल एडिक्शन बनाम प्रॉब्लमेटिक यूज

इंस्टाग्राम की ओर से पेश अदालत में एडम मोसेरी ने सबसे महत्वपूर्ण दलील यह थी कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग ‘क्लीनिकल एडिक्शन’ नहीं है. उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक अभी तक सोशल मीडिया एडिक्शन को एक आधिकारिक बीमारी के रूप में क्लासिफाई नहीं करते हैं. मोसेरी के अनुसार, यदि कोई बच्चा 16 घंटे ऐप चला रहा है, तो वह समस्याग्रस्त उपयोग (Problematic Use) हो सकता है, लेकिन इसे नशा (addiction) कहना तकनीकी रूप से गलत है.

पेरेंट्स को इन फीचर्स से आपत्ति

मुकदमा लड़ रहे परिवारों और उनके वकीलों ने इंस्टाग्राम के डिजाइन को डिजिटल कैसीनो करार दिया है. माता-पिता ने इन फीचर्स से आपत्ति जताई है,

एंडलेस स्क्रॉलिंग (Endless Scrolling): यह यूजर को रुकने का मौका नहीं देता और डोपामाइन (Dopamine) के स्तर को बढ़ाकर उसे ऐप पर बनाए रखता है.

कॉस्मेटिक फिल्टर्स (Cosmetic Filters): आरोप है कि ये फिल्टर्स बच्चों में बॉडी इमेज को लेकर असुरक्षा पैदा करते हैं, जिससे वे प्लास्टिक सर्जरी की ओर आकर्षित होते हैं.

एल्गोरिदम का जाल: जो बच्चों को उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर नकारात्मक कंटेंट की ओर धकेलता है.

इसे लेकर इंस्टाग्राम के सीईओ मोसेरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे सुरक्षा के लिए नए फीचर्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वे कम से कम सेंसरशिप भी चाहते हैं. दूसरी ओर, मेटा के वकीलों का कहना है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण पारिवारिक मुद्दे या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, न कि सोशल मीडिया.

कंपनी के अंदर की सच्चाई

ट्रायल के दौरान वादी के वकील मार्क लैनियर ने चौंकाने वाले दस्तावेज पेश किए. एक कर्मचारी ने ईमेल में लिखा था कि इंस्टाग्राम एक ड्रग है और हम मूल रूप से इसे बेचने वाले (Pushers) हैं. एक अन्य शोधकर्ता ने चेतावनी दी कि एडम मोसेरी डोपामाइन शब्द सुनकर भड़क जाते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि ऐप का डिजाइन जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को बांधे रखता है.

जॉर्डन डेमे और KGM का मामला

US के कैलिफोर्निया कोर्ट में जारी यह मामला केवल दलीलों तक सीमित नहीं है. अदालत में 20 वर्षीय युवती KGM उदाहरण पेश किया गया, जिसका दावा है कि इंस्टाग्राम के एडिक्टिव डिजाइन ने उसके डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों को बढ़ाया. KGM ने 6 साल की उम्र में यूट्यूब और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था और पांचवी क्लास तक पहुंचते-पहुंचते उसने 284 वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था. वहीं, जॉर्डन डेमे (17 वर्ष) के पिता भी वहां मौजूद थे, जिनके बेटे ने एक ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन घोटाले के बाद आत्महत्या कर ली थी. इसलिए परिवार यह दावा कर रहे हैं कि कंपनी ने मुनाफे को बच्चों की सुरक्षा से ऊपर रखा.

