Truke ने भारतीय बाजार में Air Buds सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने Air Buds और Air Buds+ को बाजार में उतारा है. इन दोनों ही डिवाइस को यूजर्स को शानदार फीचर्स के साथ ही गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा. इनमें एंड्राइड और आईओएस सपोर्ट दिया गया है. साथ ही स्मार्ट एप्लिकेशन सपोर्ट के अलावा यूजर्स को एआइ-पावर्ड नॉयस कैंसिलेशन की भी सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ.Also Read - SIM Port Kaise Kare: मोबाइल नंबर को पोर्ट कराना है? तो जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Air Buds और Air Buds+: कीमत और उपलब्धता

Truke के इन डिवाइसेज की कीमत पर नजर डालें तो Air Buds को बाजार में 1,599 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च के साथ ही Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. जबकि Air Buds+ की कीमत 1,699 रुपये है और यह Flipkart के अलावा Amazon पर भी सेल के लिए उपलब्ध होगा. Also Read - Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: डेली 1.5GB डाटा और फ्री कॉलिंग वाले सस्ते प्लान, जानिए डिटेल

Air Buds और Air Buds: फीचर्स

Air Buds और Air Buds+ में यूजर्स की सुविधा के लिए कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इनमें यूजर्स को स्मार्ट एप्लिकेशन से ऑपरेट होने वाले पहले से पारिभाषित 20 ईक्यू मोड्स के साथ अपना पसंदीदा ईक्यू बनाने की सुविधा मिलती है. यूजर्स अपनी पसंद और मूड के अनुसार आवाज या धुन को कम या ज्यादा कर सकते है, जिससे वह संगीत का और बेहतरीन अनुभव हासिल कर सकें. Also Read - Flipkart Mobiles Bonanza: मात्र 190 रुपये में घर ले जाएं OPPO का ये 5G Smartphone, जानें ऑफर्स की डिटेल

डिवाइस में 40mAh के ईयरबड्स 300 mAh के चार्जिंग केस के साथ आते हैं. इसमें सिंगल चार्ज पर 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है. केस के साथ कुल 48 घंटे का प्लेटाइम मिलता है. यह टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है. कॉल की क्वॉलिटी को बढ़ाने के लिए ये ईयरबड्स क्वॉड एमईएमएस माइक (हर ईयरबड पर एक माइक है) से लैस है. इसे एआई से लैस नॉयस कैंसलेशन सिस्टम से पावर मिलती है। इसमें बेहद सटीक ऑटो इन एयर कॉन्टैक्ट सेंसर है, जो पहनने पर कान में ईयरबड्स के फिट होने के स्टेटस तुरंत पहचान लेता है. ईयरबड्स पहनने पर अपने आप ही यह म्यूजिक को प्ले होने की इजाजत देते हैं. ईयरबड्स उतारते ही म्यूजिक ऑफ हो जाता है.

लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर कनेक्टिवटी और बेस्ट फिटिंग के साथ इसमें एक शानदार गेमिंग मोड फीचर है. डाटा ट्रांसफर होने में इसे काफी कम, 55 मिलीसेकेंड्स का समय लगता है, जिससे गेम खेलने का अनुभव बेहद शानदार बन जाता है. सुरक्षित रूप से कानों में फिट होने वाले हल्के ईयरफोन को यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है.