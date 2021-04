Twitter support: ट्विटर पर शुक्रवार की शाम 6 बजे से कुछ यूजर्स को ट्वीट पोस्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया कंपनी ने ट्वीट में बताया, ‘आपमें से कुछ यूजर्स को ट्वीट अपलोड करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. हम इसपर अभी काम कर रहे हैं जल्द ही आप अपने टाइमलाइन पर वापस आ सकते हैं.’ मॉनिटरिंग वेबसाइट Downdetector.com के अनुसार करीब 40 हजार यूजर्स को यह परेशानी हुई है. Also Read - टि्वटर ने 19 करोड़ यूजर्स से कहा- अपने अकाउंट को करें सत्यापित

Down Detector की रिपोर्ट के अनुसार परेशानियों का सामना करने वाले अधिकतर यूजर्स इस्टर्न टाइम जोन के हैें लेकिन अमेरिका से बाहर के लोगों को भी यह परेशानी हुई है. Also Read - 'Twitter' यूजर्स को देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव, जल्द आ सकता है ये खास फीचर

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon. Also Read - अब यूजर्स की जान भी बचाएगा Twitter, ऐसे काम करेगा ये नया फीचर!!

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021