माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter ने अपने यूजर्स के एक बेहद ही खास अपडेट जारी किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब अपने ​ट्वीट को डायरेक्ट Instagram Stories पर शेयर कर सकते हैं. जबकि अभी तक किसी ट्वीट को Instagram Stories पर शेयर करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कंपनी ने अपने यूजर्स को नए अपडेट के जरिए यह खास तोहफा दिया है. अब आप अपने किसी भी पसंदीदा ट्वीट को आसानी से Instagram Stories पर लगा सकते हैं. Also Read - Work From Home के दौरान इस तरह रखें अपने लैपटॉप का ध्यान, नहीं होगी ओवरहीट की समस्या

Twitter ने अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से नए अपडेट के जानकारी देते हुए बताया है कि अब यूजर्स को ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर Instagram Stories पर शेयर नहीं करना पड़ेगा. बल्कि अब कोई भी ट्वीट डायरेक्ट Instagram Stories पर शेयर किया जा सकता है. लेकिन स्पष्ट कर दें ​कि कंपनी ने यह अपडेट फिलहाल केवल आईओएस यूजर्स के लिए ही पेश किया है. एंड्राइड फोन यूजर्स को यह अपडेट कब तक मिलेगा इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है. Also Read - महंगा हो गया Realme का ये सस्ता स्मार्टफोन, अब खरीदने के लिए चुकानी होगी अधिक कीमत

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. Also Read - Flipkart Mobile Bonanza Sale: iPhone 11 पर मिल रहा है 14,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर

— Twitter (@Twitter) June 22, 2021