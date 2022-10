ट्विटर यूजर्स से किसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेने के बजाय उसका लिंक पोस्ट करने को कह रहा है. इस पॉप-अप को सबसे पहले एक ऐप रिसर्चर जेन मानचुन वोंग ने देखा था. वोंग ने शुक्रवार को ट्विटर पर इस अपडेट को साझा करते हुए कहा कि ट्विटर ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेने के बजाय मुझे ट्वीट शेयर करने या लिंक कॉपी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है. Also Read - ट्विटर को खरीदने की कहानी में नया मोड़: एलन मस्क ने सौदे को पुनर्जीवित किया, पहले कर दिया था इनकार

वोंग ने न्यू-पॉप की एक तस्वीर भी साझा की जो लिखा है 'शेयर ट्वीट इंस्टीड' और दो बटन विकल्प के लिए दिए हैं – कॉपी लिंक या शेयर ट्वीट. उन्होंने कहा कि पॉप-अप ट्विटर के डेवेलपमेंट ट्राई का एक हिस्सा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें.

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2022