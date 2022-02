माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter ने अपने यूजर्स को एक शानदार तोहफा देते हुए पिन किए गए डायरेक्ट मैसेज को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर एंड्राइड और आईओएस के साथ ही वेब के लिए भी उपलब्ध होगा. (Social Media) इस फीचर के तहत सभी एंड्राइड, आईओएस और वेब यूजर्स Twitter पर 6 कन्वर्सेशन को पिन कर सकेंगे. यह फीचर यूजर्स को अब हमेशा अन्य संदेशों के ऊपर दिखाई देगा. (Twitter New Feature) आइए जानते हैं Twitter के इस नए और खास फीचर के बारे में डिटेल से.Also Read - Youtube Community Guidelines : यूट्यूब की इन गाइडलाइन्स का गलती से भी न करें उल्लंघन, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा आपका चैनल

Twitter ने अपने Twitter अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से नए फीचर को रोलआउट करने की घोषणा की है. साथ ही एक जीआईएफ के जरिए यह बताने की भी कोशिश की है कि यह फीचर कैसे काम करता है. बता दें कि Twitter का नया यूजर्स के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा. क्योंकि अब Twitter पर एक समय में 6 कन्वर्सेशन को पिन किया जा सकता है. ये फीचर एंड्राइड, आईओएस और वेब तीनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगा.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022