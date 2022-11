Twitter Blue Tick: इस बार Blue के साथ ग्रे और गोल्डन रंग के भी होंगे टिक, जानिये क्या हैं इसके मायने

एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा कि वह 2 दिसंबर को ब्लू टिक सर्विस लॉन्च करेंगे और अब ट्विटर ना केवल ब्लू, बल्कि गोल्ड और ग्रे चेक मार्क भी देगा. इन तीनों रंगों के मायने अलग-अलग होंगे. गोल्ड चेक मार्क बिजनेस के लिए होगा. वहीं ग्रे चेक मार्क सरकार और ब्लू चेक मार्क मशहूर या सामान्य लोगों के लिए होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इन तीनों में से किसी भी चेक मार्क को पाने के लिए यूजर्स को मैनुअल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा.

मस्क ने ट्विटर यूजर्स से ब्लू ट्विटर के लॉन्च में हो रही देरी को लेकर माफी मांगी और कहा कि वह अगले सप्ताह में ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर देंगे.