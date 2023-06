Twitter के ऑफिस में कैसा रहा पहला दिन, नई सीईओ Linda Yaccarino ने शेयर किया एक्सपीरिएंस

Twitter को खरीदने के बाद एलन मस्क और ट्विटर लगातार खबरों में बने हुए हैं. हाल ही में एलन मस्क ने कंपनी ने लिए नये सीईओ Linda Yaccarino के नाम की घोषणा की और आज ऑफिस में Linda Yaccarino का पहला दिन था. पहला दिन उनका कैसा रहा, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी.

Linda Yaccarino अपने पहले दिन का अनुभव साझा करने के लिए ट्विटर प्लैटफॉर्म की मदद दी. उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है.