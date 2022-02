Twitter Down Again: डाउन होने के बाद एक बार फिर ट्विटर (Twitter) की सेवाएं बहाल हो गई हैं. हफ्ते में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ट्विटर की सेवाएं डाउन हुई हैं. यूजर्स माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट और ऐप पर नए ट्वीट लोड नहीं कर पा रहे थे. कुछ यूजर्स के लिए तो ट्विटर पूरी तरह से बंद हो गया था. ऐप और वेबसाइट खुलते ही डैशबोर्ड ‘Something Went wrong और Try reloading’ के मैसेज दिखाई दे रहे थे.Also Read - Twitter Down in India: भारत में कई इलाकों में Twitter सर्विस हुई डाउन, जानें वजह